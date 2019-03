Ana Peleteiro en ´El Hormiguero´: anécdotas, dieta gallega y una polémica

La gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto con récord de España, escribió anoche su nombre en la larga lista de invitados que desde su estreno han pasado por el plató de El Hormiguero y se han sometido tanto a los retos del programa como a las preguntas de Pablo Motos.

Ana Peleteiro, en los 60 minutos que normalmente dura El Hormiguero, tuvo tiempo de experimentar el frenético ritmo del show de Antena 3 y hablar de su vida deportiva: la grave lesión que la apartó de la competición, el cambio que ha supuesto que Iván Pedroso sea su entrenador e, incluso, recreó virtualmente el salto de 14,73 metros que con 23 años permitió a la atleta de Ribeira conquistar el oro europeo en Glasgow.

Como es habitual en las entrevistas de Pablo Motos, las revelaciones y anécdotas se suceden respuesta tras respuesta. En el caso de Ana Peleteiro no fue menos. La gallega reveló cómo consiguió controlar las lágrimas después de batir el récord de España en el europeo de Glasgow: "Eso fue mi compañero de entrenamiento Teddy [Tamgho]. Él siempre hablaba conmigo antes de ser campeona del mundo júnior en 2012. Cuando vio que yo lloré me decía: no llores, que se te va la fuerza, que pierdes el foco". Después de varios años sumando victorias a su historial Peleteiro se comprometió a cumplir con el reto de no llorar, no sin cierta rabia: "Jolín, batí el récord de España y no puedo llorar", todo después de confesar la presión que tenía después de dos saltos nulos.

POLÉMICO COMENTARIO

La entrevista de la atleta gallega en el programa de Pablo Motos ha recibido múltiples elogios por el hecho de hablar de deporte femenino en horario de máxima audiencia, pero un comentario espontáneo de Ana Peleteiro en el diálogo desató las bromas en las redes sociales.

La campeona de Ribeira hablaba de la cantidad de entrenamientos que, como atleta de élite, debe afrontar cada día y la importancia de la dieta para llevarlos a cabo. Peleteiro afirmaba en directo que necesita "mucha gasolina" y fue entonces cuando hizo una comparación que puso en aprietos al presentador de El Hormiguero: "Es como la gasolina de Alcampo o la gasolina de Repsol. Pues no lo es mismo", decía entre risas.

Su elocuencia provocó incluso la intervención de uno de los colaboradores del programa, que nada más escuchar sus palabras comentó en tono de broma: "A ver, que no ha comparado una marca con otra ni ha dicho que una sea mejor que la otra, ¿eh?". Tampoco se hicieron esperar las bromas en las redes sociales.