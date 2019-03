Martita, sin bajarse de la 'roja'

"Llegará a donde se proponga". Es una de las frases más escuchadas cuando se les pregunta por Marta López-Pardo, Martita, a sus compañeras del Viaxes Amarelle. Pero no solo a ellas. A la coruñesa le tienen echado el ojo desde la selección española. Y últimamente no se baja de las convocatorias de la roja. Dio la sorpresa al contar para Claudia Pons con las mayores, que acaban de hacer historia con el primer título europeo de la historia „éxito del que participó la también coruñesa Lucía Gómez, que juega en el Burela„, por lo menos para la concentración previa a los encuentros frente a Rusia que serán en mayo. Y ahora repite con la sub 19, a la que también acudirá su compañera Iraia Arbeloa, para disputar una serie de partidos amistosos en Portugal entre finales de este mes de marzo y principios de abril.

Ambas forman también parte de la columna vertebral del Viaxes Amarelle que continúa en su lucha por la permanencia en su regreso a Primera División. Las naranjas están en una parte complicada de la temporada, con enfrentamientos ante equipos de la zona alta, y han vuelto a caer a zona de descenso, pero a solo un punto de la salvación. Este fin de semana visitan en un nuevo derbi gallego a un Ourense Envialia, que es sexto.

El ourensano también será uno de los equipos que participarán el 20 y 21 de abril en la fase final de la Copa Galicia que tendrá A Coruña como escenario y al Amarelle como anfitrión. Ourense y Cidade de As Burgas disputarán la primera semifinal y las locales se medirán en la segunda al favorito Burela Pescados Rubén.