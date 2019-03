Osasuna visita hoy al Tenerife con el puesto de Oltra pendiente

Osasuna tratará de refrendar esta noche su buen momento en el Heliodoro Rodríguez López (21.00) frente a un Tenerife necesitado y al que los navarros no consiguieron vencer en ninguna oportunidad como visitantes. El líder de la categoría se presentará en Santa Cruz con una racha de ocho triunfos y un empate en las nueve jornadas disputadas en la segunda vuelta. La última derrota la sufrió en el partido que cerró la primera parte del curso, precisamente en la isla vecina, en Gran Canaria, frente a la UD Las Palmas.

El encuentro llega en un momento complicado para los chicharreros, de hecho ya se especula que en caso de no ganar José Luis Oltra podría ser despedido. El ex entrenador deportivista llegó tras la jornada quinta para sustituir a Joseba Etxeberría y ahora ve peligrar su puesto, aunque es algo que no le preocupa. Es normal que me preguntéis, pero no voy a hablar de eso", dijo sobre un posible cese. "Sinceramente, no estoy nada preocupado por mi futuro. Estoy realmente preocupado por ganar este partido", comentó en la rueda de prensa previo al encuentro contra los pamploneses.

A continuación, habló de su vinculación con Tenerife y con el Tenerife. "Si hay un sitio donde se me conocen la implicación, las ganas y el trabajo, es aquí. Todo el mundo sabe cómo he venido y que estoy donde me apetece. Mi labor está ahí, y no tengo nada más que añadir. Se trata de seguir perseverando y cambiar la dinámica. No he podido tener más apoyo, incluso ha habido alguna encuesta que me ha llegado e infinidad de mensajes personales, tanto de aquí como desde fuera. Y en la calle la gente me traslada esto y no puedo estar más contento y tranquilo", expuso Oltra.

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, hizo una llamada a la calma en la previa del partido que su equipo afrontará con "cautela y mucha ilusión", según declaró ayer. "Sabemos que nos cuesta ganar y eso hace que no nos relajemos", indicó sobre un partido en el que espera que su equipo "rompa la estadística" negativa que mantiene en la diecinueve partidos que lleva en la isla.

Por su parte, Oltra, además de asegurar que no piensa en su futuro, aprovechó su comparecencia para defender a sus futbolistas. "A la plantilla la veo bien porque es un grupo responsable y que entrena bien. A veces nos cuesta llevar esas buenas sensaciones a la competición, pero no creo que sea el caso del último partido, cuando hicimos cosas muy buenas", recordó el técnico valenciano, convencido de que su equipo podrá romper la racha positivo con la que se presentará Osasuna esta noche.