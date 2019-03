Luis Enrique: "Me gustaría tener un once fijo, pero ahora es imposible"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, reconoció que le gustaría tener "un once fijo" ahora que comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, pero dijo que es algo "irreal", de ahí que haya probado con más de 40 jugadores en sus cuatro primeras convocatorias como técnico nacional.

"No tengo ninguna premura, ni ninguna prisa. Está claro que me encantaría tener un once y 23 jugadores fijos siempre, pero este es un proceso largo. Esa evolución no se hace en una semana, con la diferencia de que ahora ya no son test para probar. Ahora tenemos que conseguir resultados para llevar a la selección a la próxima Eurocopa", dijo Luis Enrique.

"Y pese a esto seguiré probando nuevos jugadores. En el fútbol no existe eso y menos en nuestra selección porque venimos de tres fases finales donde no hemos conseguido nada", añadió.