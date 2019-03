El Zalaeta afronta tres finales para clasificarse para la fase de ascenso

La final de mañana del CRAT centra la jornada del polideportivo coruñés. Pero otros equipos, como el Zalaeta, también tienen compromisos importantes.

Voleibol. El Zalaeta se encuentra en plena lucha para clasificarse para la fase de ascenso. En los tres partidos que le quedan, las coruñesas no pueden fallar. El primero el de esta tarde en el Barrio de las Flores (19.00 horas) contra el Aguere Ciudad de La Laguna. En Superliga 2 masculina el Oleiros recibe al líder Emevé y el Calasancias, al Dumbría.

Fútbol sala. Derbi para el Viaxes Amarelle, que visitan al Ourense Envialia (16.30 horas) con las alarmas encendidas. Las coruñesas, a la espera de los partidos contra rivales directos, han caído en zona de descenso e intentarán sorprender a uno de los grandes de Primera División.

Sóftbol. Tercera jornada para un Cambre que todavía no ha podido puntuar después de perder contra el Fénix Valencia y el Viladecans. Este fin de semana visita mañana al Atlético San Sebastián.

Baloncesto. El Maristas empieza a quedarse sin tiempo. Quedan cuatro jornadas para que acabe la competición en Liga 2 y para mantener la esperanza, tiene que ganar hoy en casa al Ibaizabal (20.30 horas). De momento, la salvación está a dos triunfos.

Hockey sobre patines. Intensa actividad de fin de semana. El Liceo de OK Liga femenina recibe al Alcorcón (Elviña, 17.00 horas) y el de OK Plata, al Shum (Agra, 18.30). Después, y en OK Bronce, el Dominicos recibe al Areces (Elviña, 19.30) mientras que el Compañía visita al Oviedo Booling (18.30).

Rugby. El CRAT termina la liga en casa mañana contra el Durango (12.00 horas), prácticamente a la misma que el equipo femenino se juega la liga en Madrid.

Balonmano. El Investo OAR juega mañana en la pista del Luceros(12.30 horas), una final en la zona baja de la clasificación. Ambos están empatados a 12 puntos y necesitan coger aire para eludir el descenso.