Una luz para la marea morada

La Torre de Hércules es desde ayer una nueva aliada de la marea morada. Con su luz guió a las 439 mujeres y 838 hombres que, con Sofía Fernández y Diego Ruiz al frente como ganadores deportivos, participaron en la carrera nocturna del circuito Coruña Corre. La más espectacular y desde este año, abanderada también de las reclamaciones por la igualdad junto a la caminata solidaria paralela. Todas y todos bajo el lema Querémonos vivas. Todas y todos unidos por la causa solidaria de la lucha contra el cáncer de mama y con el dorsal 261 con el que la estadounidense Kathrine Switzer corrió el maratón de Boston en 1967 pese a que las mujeres tenían vetada la participación.

Ya hace tiempo que esta prohibición está superada. Pero la participación en las carreras sigue siendo principalmente masculina. De los 1.277 atletas que ayer cruzaron la línea de meta, solo 439 eran mujeres. La más rápida fue Sofía Fernández, que completó los casi siete kilómetros de recorrido en 26 minutos y 29 segundos, sorprendiendo a una de las favoritas, Zelin Spencer. que quedó segunda con 27:06, asediada por Uxía García (27:11), que cerró el podio. También estuvo reñida la categoría masculina, sobre todo en cuanto al triunfo. Se lo llevó Diego Ruiz con 22 minutos y 3 segundos, solo nueve menos que Anxo Castro (22:12). Tercero fue otro de los habituales de las carreras populares coruñesas, el hispanomarroquí Abdelaziz Fatihi (22:44).

Sara Prieto y Martín Vázquez (sub 18); Enma Argibay y Jorge Vázquez (sub 16); Paula Vázquez y Daniel Salgueiro (sub 14); Celia Fernández y Javier Picos (sub 12) y Sara Díaz y Pablo Barreiro (sub 10) ganaron las carreras para menores que tuvieron lugar durante toda la tarde. La prueba absoluta también tuvo otros vencedores por categorías: María Carregal y David Fernández (sub 20); Laura Rey y Manuel Fernández (sub 23); Ángela Torrente y José Luis Seoane (veteranos 1); Rebeca Soto y Rubén Liñares (veteranos 2); Elisa Paz y Pablo Lema (veteranos 3) y Pilar Marquiz y Domingo Álvarez (veteranos 4). La próxima cita del circuito Coruña Corre será la Bajada de San Pedro de Visma el 5 de mayo.