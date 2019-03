Xavi Hernández tampoco jugará el amistoso entre Cataluña y Venezuela

Xavi no estará en el amistoso ante Venezuela.

Xavi no estará en el amistoso ante Venezuela.

El centrocampista Xavi Hernández ha confirmado este domingo que no participará en el amistoso entre las selecciones de Cataluña y Venezuela de este lunes en el Estadio de Montilivi (21.00 horas), para el que estaba convocado, debido a los "compromisos" con su equipo, el Al-Sadd catarí, que se está jugando el título de liga.

"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido", confirmó el exbarcelonista a través de su cuenta oficial de la red social Instagram.

El Al-Sadd, líder de la liga catarí, comanda la tabla con 50 puntos y el próximo sábado 30 visita al segundo de la clasificación, el Al-Duhail (46), por lo que una victoria podría suponer un paso casi definitivo hacia el título.

A pesar de todo, Xavi quiso dar las gracias a la Federació Catalana y a su presidente, Joan Soteras, además de "a Carles Domènech y a Gerard López -seleccionador- por el interés mostrado" para que estuviera "en Girona".

"Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Catar tendréis al primero de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya!", concluyó el mensaje.

El excapitán del FC Barcelona es la última baja de una lista de la que se han caído en la última semana el entrenador y los jugadores del Real Valladolid Sergio González, Rubén Alcaraz y Jordi Masip, los del Rayo Vallecano Alberto García y Álex Moreno y los del Huesca Enric Gallego y Àlex Gallar.

Los clubes argumentaron que no cederían a sus jugadores porque querían que primasen sus "propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada" para evitar tener "cualquier riesgo de lesión". Los tres equipos están luchando en LaLiga Santander por no descender de categoría.