Una 'bronca' a tiempo

"No soy mucho de echar broncas", responde Paula Medín, ya casi sin voz por los efectos de la celebración aunque solo habían pasado unas horas desde que el CRAT se proclamara campeón de liga por segunda vez en su historia. "Pero había que motivar un poco al equipo porque se nos estaba yendo de las manos", añade. Fue un momento clave de la final. El INEF había remontado en un inicio fulgurante de la segunda parte. Se había puesto a seis puntos (21-15). Temblaban las piernas. Y entonces surgió la capitana. "Fue un toque de atención porque había que ponerse las pilas. Ya todas lo sabían y todas respondieron genial", sentencia.

Alevín, como es conocida, justo regresaba ayer a los terrenos de juego después de lesionarse en la rodilla, otra vez, hace dos meses. "No estaba segura de que fuera a llegar. Evidentemente no estaba al cien por cien, pero estoy muy contenta de haber podido estar en el partido", dice. Ella, con 34 años, es más que una capitana. Es historia viva del rugby coruñés y español. No podía faltar y ya en las semifinales metió presión. Si sus compañeras ganaban, tendría posibilidades de jugar un último partido esta temporada. "Sí que les metí presión", reconoce entre risas, "y ellas jugaron un partidazo". Lo pasó peor en ese encuentro, de hecho. "Fue más reñido", recuerda. No se pudieron relajar hasta el último segundo. Ayer no ocurrió lo mismo porque en los últimos diez minutos se vieron ya campeonas. "La euforia creo que fue menor la de la final que la de las semifinales. Pero por supuesto que estamos muy contentas".

La coruñesa, diploma olímpico en Río 2016 en seven, está convocada para jugar el próximo fin de semana con la selección española la final del Campeonato de Europa contra Holanda. Más allá de eso no se marca más retos u objetivos. "Lo que me vayan respetando las lesiones", dice. Porque ya ha pasado por varias de gravedad. Aunque siempre ha regresado más fuerte. "Justo cuando me lesioné me encontraba muy fuerte físicamente y muy cómoda en el campo. A corto plazo lo que quiero es recuperar ese nivel porque de momento no estoy como sé que puedo estar". ¿Queda Paula para rato? "Para medio rato", bromea.

Es una veterana y ha vivido los años de los inicios del equipo de la Universidade da Coruña, su inclusión en el CRAT, cuando se quedaban a las puertas del título, siempre contra el INEF, el primer alirón, la final de 2017 y, ahora, la segunda corona. "Es muy importante que creo que nos hemos reenganchado a la mejora y la evolución global que ha tenido el rugby en España", analiza. Desde la esquina coruñesa las gallegas prometen seguir dando guerra mucho tiempo más.