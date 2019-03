Gómez Noya "Estoy con ganas de probarme"

Javier Gómez Noya, quíntuple campeón mundial de triatlón y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, confirmó este lunes que el próximo domingo regresará a la competición en la prueba de la Copa del Mundo de Nueva Plymouth (Nueva Zelanda), con la mente puesta en la cita olímpica de Tokio 2020.

"Estoy con ganas de probarme. Para mí es una carrera de preparación. Uno de mis objetivos son los Juegos Olímpicos y no sólo tengo que rendir en distancias cortas. Esta es una época de mucho entrenamiento y mucho trabajo", dijo el triatleta gallego, que este lunes cumple 36 años.

Gómez Noya aparcó esta mañana los entrenamientos en Nueva Zelanda para participar, por videoconferencia, en el acto de presentación del patrocinio de Banco Santander como espónsor principal del Campeonato del Mundo Mutideporte, que se disputará en Pontevedra del 27 de abril al 5 de mayo.

"Para mí es un lujo competir en casa. Guardo muy buen recuerdo de todas las experiencias que he tenido compitiendo en Pontevedra y seguro que será un gran espectáculo. Si yo no compitiera, tampoco me lo perdería como espectador", aseguró Gómez Noya, al que le cantaron el "cumpleaños feliz".

En este sentido, apuntó que si la cita mundialista fuese en otra ciudad no participaría: "Mi entrenamiento es ahora muy diferente, pero es mi ciudad y quiero intentar luchar por la victoria. Como en todas las carreras a las que salgo, yo siempre salgo a ganar".

"Es un objetivo complicado, una distancia sobre la que no he competido nunca, he hecho más cortas y más largas, pero espero ser capaz de rendir a un buen nivel", manifestó.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, agradeció al Banco Santander su apoyo económico a una cita que, según reveló, contará con la participación de 4.000 deportistas de todo el mundo.

"Estamos poniendo a Pontevedra en el mapa y espero que este campeonato sea un éxito. Hablamos de un retorno inmediato de millones de euros y un retorno posterior que hará que la gente vuelva a Pontevedra en un futuro", indicó el regidor.

Por su parte, Charo García Alonso, directora de la territorial de Banco Santander en Galicia, comentó que para su empresa es una "oportunidad única" llevar el nombre de Pontevedra a todos los rincones del mundo.

"Estamos patrocinando de forma intensa los deportes y con esta apuesta queremos acercarnos de forma activa a la ciudad de Pontevedra", señaló.