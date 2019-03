A Coruña se rinde a Irene Blanco

Irene Blanco sigue recibiendo el reconocimiento de su ciudad. Llegó el pasado viernes, donde la esperaban en el aeropuerto de Alvedro por familiares, amigos y compañeros del Club Halterofilia Coruña y después se dirigió al estadio de Riazor, donde se llev´´o el homenaje del público en el descanso del partido entre el Deportivo y el Almería. Ayer le tocó pasar por el Concello para ser recibida por el alcalde Xulio Ferreiro y el concejal de Deportes José Manuel Sande, que le felicitaron, le hicieron entrega de un recuerdo y le animaron a seguir con su carrera tanto deportiva como académica.

La triple medalla de oro en más de 81 kilos„arrancada, dos tiempos y total olímpico„ de Irene Blanco en el Mundial sub 17 disputado en Las Vegas confirma todos los presagios que recaían sobre ella desde que esta irrumpió en la halterofilia en categoría sub 15. En ella ya batió todos los récords, incluidos continentales, aunque se le había resistido la gloria, a veces incluso por motivos ajenos a ella. De hecho, era la favorita para el Europeo de 2017 pero un problema internacional ajeno a ella le dejó sin poder viajar a Kosovo, un país no reconocido por España lo que causó el conflicto diplomático. El año siguiente, 2018, una lesión fue la que frenó su progresión. Siguió entre las mejores, pero no al nivel que ella quería.

Sin tiempo para saborear su éxito, Ferenc Szabo no para de sacar talentos de esa cantera inagotable del Club Halterofilia Coruña. Ya hay una nueva joya y esta se llama Ruth Fuentefría. La coruñesa batió el fin de semana el récord de Europa sub 15 de arrancada en la categoría de 40 kilos de peso corporal, dejándolo en una marca de 47 kilos. Ya se había quedado cerca hace unas semanas y durante el Trofeo Femenino del Club Halterofilia Coruña, que tuvo lugar en las instalaciones de la Casa del Agua, por fin cayó. Noelia García fue la ganadora absoluta, Abigail Arancibia la júnior y Fuentefría, la sub 15, de una competición que se enmarca dentro de la colaboración con la Fundación Emalcsa para el fomento del deporte solidario e inclusivo con la intención del fomento del deporte femenino.