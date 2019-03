Piqué mandó callar a los que gritaban "puta España"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que pidió silencio a la grada de Montilivi por los gritos de 'Puta España' durante el partido de este lunes entre Cataluña y Venezuela porque "toda falta de respeto es intolerable", mientras que reiteró que no se arrepiente de haber renunciado ya a la selección española.

"Respeto por encima de todo, de un lado o de otro. Tenemos que predicar con el ejemplo todos. Todo lo que sea una falta de respeto es intolerable", afirmó Piqué a los medios tras el partido en Montilivi tras acallar a parte de la afición.

Por otro lado, sobre su renuncia a la selección española, el central se mostró firme. "La gente que no lo quiera entender no lo va a entender pero en su momento ya lo expliqué. Renuncié a la selección española porque era el momento y porque necesitaba descanso. La decisión está tomada y no me arrepiento", recalcó.

En este sentido, está "muy feliz de poder desconectar" durante los parones internacionales. "La selección catalana solo me requiere acudir un día y estar entre amigos. No tiene nada que ver una cosa con la otra", manifestó.

"No solo es mi caso, sino el de muchos otros, pero en el mío es evidente que estoy rindiendo más con el Barça durante la temporada porque no voy con la selección", sentenció al respecto el defensa azulgrana.