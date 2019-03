Un campo para las campeonas

Las jugadoras del CRAT han tenido que hacer casi de todo. Desde entrenarse en parques hasta hacerlo en la playa o sobre un campo de tierra y con la luz de la luna como única iluminación y a horas intempestivas. Son campeonas. Pero si se miran sus recursos parece casi un milagro. En los últimos años, sus reivindicaciones han sido muchas, pero una destaca por encima del resto: un campo propio. "Sería bueno para nosotras y para el club en general", señala la entrenadora Elena Roca. "Si no nos da uno, que por lo menos que de todos los campos de fútbol que hay, que al menos uno se pueda compartir", añade.

El problema fundamental para compartir es el tipo de hierba artificial que se usa en fútbol. "No es una de última generación y es un peligro para las lesiones. No podemos hacer contacto. Para ir al suelo necesitamos otro tipo de hierba más larga", explica. "Sería simplemente cambiar una por otra, esto a ellos no les afecta'. Los chicos entrenan en Acea de Ama, es decir, fuera de A Coruña (Culleredo). Ellas, en Elviña gracias a un convenio con la Universidad. Y las categorías base, en A Torre. "Pero están 70 niños apilados en un campo. Así el rugby no puede evolucionar", apunta.

Están todos diseminados por distintos puntos de la geografía coruñesa, sin sede social „cerraron la de la Torre„, por lo que disponer de un campo propio implicaría también hacer equipo. "No nos vemos. Y sería muy bueno que los niños pudieran vernos entrenar y nosotras también a ellos", continúa. "Es que parece poco, pero si sumas todos los pocos, ya se hace un mucho", protesta.

Han pasado muchas penurias. Incluso empezaron esta temporada sin poder utilizar Elviña porque esperaron a septiembre a replantar el césped. "Nos fuimos a la playa", recuerda Roca. "Imagina lo que podríamos lograr si tuviéramos medios... Aunque ganar tampoco es el objetivo, sino afianzar el trabajo de base", matiza. "Si tuviéramos un campo se sabría dónde estamos", puntualiza la jugadora Elsa Porto, "y vendrían muchos más niños y niñas porque, sinceramente, cuando vamos por ahí a los colegios, están encantados".