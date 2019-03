Ibrahima: "Me da igual quién venga, hay que ir con la navaja"

A Ibrahima, delantero del Oviedo, sincero, no le asusta la visita del Deportivo al Tartiere del próximo domingo. No le importa quién tenga en enfrente. Solo piensa en sumar. "Me da igual quién venga. Como si tengo a Pepe y Ramos delante. Estamos para darlo todo venga quien venga. Si hay que ir con navaja, lo haremos. Tenemos un tanque como Toché, a Joselu y a mí. Podemos pelear con todo el mundo", defendió ayer con vehemencia, antes de expresar su anhelo para lo que resta de competición: "En la vida si no sueñas, mejor no hacer nada. Y yo voy a seguir soñando con este club".

La idea es que el partido contra el Dépor, que tampoco pasa por su mejor momento, sirva para pasar página cuanto antes, aunque no es tan sencillo. Cuando se pierde un derbi, las consecuencias se alargan en el tiempo. Cuando se pierde con polémica, las réplicas pueden sentirse días después. Sobre todo, en la piel de los protagonistas. Como Ibrahima, el hombre del gol que no subió al marcador. El tipo que defiende a capa y espada que el tanto era legal, que solo era un choque.

Pero su análisis de la jugada es su última concesión al derbi. Toca mirar al frente. Y lo hace el africano con ambición. Hablando, ya sin tapujos, del play off. "Si no sueño con estar entre los seis primeros me vuelvo a casa. O me busco otro trabajo", comenta con expresividad. La plantilla, una vez superada la barrera de los 50 puntos (se cuenta ya con los tres de premio del choque ante el retirado Reus) y con la rabia contenida tras el derbi asturiano, ya habla de la promoción de ascenso de forma clara.

La idea de pasar página parece dirigirse también a la grada. Ayer, en El Requexón, donde entrena el conjunto ovetense, lucían dos pancartas, firmadas ambas por el Fondo Norte, con mensajes de apoyo a Juan Antonio Anquela y los futbolistas. "Estamos con vosotros: míster y plantilla", se podía leer en una de ellas. "Con orgullo, valor y garra hasta el final. Oviedo por todo y ante todo", decía la otra.