El Leyma suscribe el 33% de las acciones en la primera fase

Mañana finaliza la primera fase para la suscripción de acciones del Básquet Coruña y desde el club naranja hacen un balance positivo. Con un día todavía por delante, se ha cubierto el 33% de los 60.000 euros con los que la institución logrará la conversión en SAD. Las previsiones son que entre esta primera etapa y una segunda que comenzará a continuación se alcanzará el objetivo. Y desde que este sea un hecho arrancará una ampliación de capital en la que no se pone límites e incluso pretende acercarse lo máximo posible al 1.800.000 euros, que es uno de los requisitos para ascender a la ACB.

En esta primera fase solo podían adquirir acciones los socios del club. De 152, 63 compraron títulos. Y el 80% de ellos se hicieron con el cupo máximo permitido de 7 acciones. Esto hace un total de 360, un 33% de los 60.000 euros fijados para la conversión en SAD. Al finalizar esta primera etapa, se abrirá una segunda, también solo para socios. Y con un nuevo condicionante. Solo socios que durante la primera fase adquirieron ese cupo máximo, que son la mayoría. "Por eso entendemos que como el número es alto, se cubrirá el objetivo ya en esta segunda fase", reconoce Miguel García, gerente del club.

Si de todos modos todavía no se llegara a la cifra de 60.000 euros todavía quedaría una tercera fase abierta ya para todo el público que quisiera adquirir acciones. García también aclara que en el momento que se cubra la cantidad y se haga real la conversión en SAD, se llevará a cabo una ampliación de capital. "Nos quedaremos donde sea, pero el objetivo será acercarnos al 1.800.000 que piden para la ACB Si no lo logramos, ya tendremos parte del camino andado", sentencia.

En lo deportivo, la ACB todavía está lejos y no parece que vaya a ser esta la temporada del salto. El play off de ascenso ha desaparecido del vocabularia de la plantilla y ahora empieza a mirarse hacia atrás. Atar la permanencia cuanto antes, para no meterse en líos, es el nuevo objetivo. Y un partido clave en esa lucha será el de mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.45 horas) contra el filial del Barcelona, al que aventaja en un triunfo, Para calentar el ambiente el club lanzó una oferta de dos entradas al precio de una. Además, LA OPINIÓN sortea tres premios de dos asientos a pie de pista para asistir al encuentro. Para participar, hay que responder a dos preguntas del concurso en la edición online del periódico ( www.laopinioncoruna.net).