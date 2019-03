Lucas deja el Atlético y ficha por el Bayern a cambio de 80 millones

El Bayern de Múnich anunció ayer el fichaje de Lucas Hernández, defensa francés del Atlético, que se incorporará al equipo alemán a partir del próximo 30 de junio y que firmará con su nuevo club hasta 2024.

El campeón alemán abonará la cláusula de rescisión por valor de 80 millones de euros. El internacional francés se convertirá así en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga.

Lucas aseguró que le ha "costado muchísimo decirle no" al Atlético y que esta es "la decisión más difícil e importante" de su carrera. "Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", aseguró el defensa internacional francés en declaraciones que ofreció el club rojiblanco en su página web una vez ha sido anunciado su traspaso por el conjunto alemán.