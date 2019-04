Fernando Alonso: "Creo que soy el mejor piloto del mundo"

El español Fernando Alonso ha dicho que se siente "el mejor piloto del mundo", aunque eso es algo "difícil de demostrar en la Fórmula 1", donde se necesita "el coche correcto para ganar", y ha añadido que a sus 37 años no piensa en la retirada y que seguirá pilotando mientas sea "competitivo".

"Creo que soy el mejor piloto del mundo. Todos pensamos que somos los mejores. Pero es difícil demostrarlo, especialmente en la Fórmula 1, donde no puedes hacerlo si no tienes el coche correcto", valoró Alonso en declaraciones a 'RaceFans' que recoge Europa Press.

En cualquier caso, recordó que ha sido "muy competitivo durante muchos años en la Fórmula 1" y también "lo suficientemente afortunado como para ganar campeonatos". "Incluso mi última temporada probablemente fue la mejor con 21-0 en calificación sobre mi compañero de equipo, algo que nunca había hecho en mi carrera", recordó sobre el último campeonato, donde cambió la F1 por nuevos retos.

"Ahora mis objetivos son ganar las 24 Horas de Le Mans, ganar en Daytona, ganar Sebring, ojalá ser competitivo en la Indy 500 y algunas otras cosas, algo que probablemente no tenga precedentes en el deporte. Estoy buscando desafíos", explicó, añadiendo que no realiza está búsqueda "por diversión", sino "por la dificultad".

Por último, el asturiano no se puso fecha de caducidad como piloto. "Continuaré pilotando mientras me sienta competitivo. Quizá algún día me subo a un coche de Fórmula 1 y haya un piloto que sea más rápido que yo con el mismo coche. Por lo que sé eso nunca ha sucedido, así que seguiré pilotando", finalizó.