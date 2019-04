Víctor Castro, baja de última hora para el Campeonato de Europa absoluto

Por primera vez desde la irrupción en la elite de Víctor Castro e Irene Martínez, un Campeonato de Europa de halterofilia no contará con representación coruñesa. La selección española partió hacia Georgia sin Víctor Castro, baja de última hora por una lesión de espalda. Los problemas físicos ya habían dejado fuera de la lista a otra de las habituales en las citas internacionales, Irene Martínez, y ahora excluyen también a su compañero, que llevaba dos semanas sin poder entrenar. No pudo recuperarse a tiempo y se quedó en casa para no forzar. La halterofilia, que en las últimas temporadas no deja de dar buenas noticias a la ciudad „hace tan solo dos semanas que Irene Blanco se colgó tres medallas de oro en el Campeonato del Mundo sub 17„tendrá que esperar a próximas convocatorias y a la recuperación de dos de sus baluartes.

Castro se encontraba en uno de sus mejores momentos. Después de proclamarse en 2014 campeón de Europa sub 23, el pupilo de Ferenc Szabo dejó Madrid y siguió demostrando que desde A Coruña se podía mantener en la elite de la mano del que había sido su descubridor y mentor. Las nuevas categorías olímpicas le beneficiaron. Pasó de los 69 kilos a los 67, en los que se sintió más cómodo como demostró en el último Campeonato del Mundo, en el que batió cinco récords de España, los primeros de su carrera y se metió en el top 20 (15 en arrancada, 19 en dos tiempos y 17 en total olímpico). La clasificación para el Europeo la consiguió en la Copa de España sénior con la cuarta posición, por detrás de su máximo rival en su categoría de peso, el canario Acorán Hernández. Hace dos semanas, en un entrenamiento, se lesionó en la espalda y llevaba dos meses sin poder pisar la Casa del Agua, lo que finalmente le ha dejado sin Europeo.