El Zalaeta, cerca de la gloria; OAR, Maristas y Amarelle, en peligro

Jornada intensa para el polideportivo coruñes. Por arriba y por abajo. Se juegan mucho tanto el Zalaeta, a un paso de la fase de ascenso, como Maristas, Amarelle y OAR por la salvación.

Voleibol. Ganar y entrar en la historia. El Autos Cancela Zalaeta se clasificará para la fase de ascenso si se impone hoy (Barrio de las Flores, 18.00 horas) al Universidad de Valladolid, ya descendido, en la última jornada de la liga regular en Superliga 2. Las coruñesas son líderes con un punto de ventaja sobre el Extremadura Arroyo y dos con respecto al VP Madrid, sus dos rivales por los dos billetes en juego. Las de Jorge Barrero no han perdido ningún partido en casa esta temporada.

Baloncesto. Último partido en casa del Maristas de la temporada, que recibe al Barça (Maristas, 19.00 horas) con la permanencia en juego. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan y que el Víctor Antuña Inmobiliaria pierda los suyos. Pase lo que pase, el club coruñés quiere que el duelo sea la celebración de su primer año en Liga 2.

Fútbol sala. El Viaxes Amarelle, que vuelve a estar en puestos de descenso, se mide a domicilio al Universidad de Alicante (19.00 horas) que lleva tres victorias seguidas. Las coruñesas tienen que mejorar para cuando lleguen los enfrentamientos contras los rivales directos por la permanencia en Primera División.

Balonmano. El OAR sigue en peligro, tercero por la cola en Primera Estatal. Pese a una mejoría, las últimas derrotas vuelven a meterle en problemas. Para salir, necesita un resultado positivo en su visita al Cañiza (18.00 horas).

Hockey sobre patines. Doble jornada para el Deportivo Liceo en casa. Las chicas de OK Liga femenina reciben en Elviña al Cuencas Mineras (17.00 horas) y el filial de OK Plata, al Sant Feliu en el Agra (18.30 horas). En OK Bronce, doble desplazamiento a Asturias. Primero jugará Compañía contra Areces (18.30 horas) y después, Dominicos ante Asturhockey (20.30 horas).

Sóftbol. El Cambre busca su primera victoria del curso. Mañana recibe en Acea de Ama (11.00 horas) al Antorcha Valencia.