"No me gusta ser una celebridad, no me considero así; soy un deportista"

Seis títulos de Grand Slam, dos Copa Davis y un sinfín de títulos albergan las vitrinas Boris Becker (Leimen, 1967). Fiel seguidor del fútbol, Becker baja las escaleras del hotel Marqués House de Valencia como un aristócrata alemán, sonríe, se pide un agua sin gas y responde con paciencia.

¿Cómo se gana actuamente la vida?

Soy un hombre muy ocupado. Dirijo el equipo nacional masculino de tenis, me encargo del equipo de la Copa Davis, de los mejores jugadores alemanes y también de los juniors, donde trabajo con los entrenadores. Este es mi tercer año. Y luego para televisión trabajo mucho para Eurosport, cubriendo todos los Grand Slam.

Entrenó a Djokovic, ¿cómo fue esta experiencia?

Fue muy agradable. Traté de ayudarle en todo lo que pude. Ganó seis Grand Slam conmigo y yo, cuando era jugador, también gané seis. Esto no es frecuente, porque cuando has sido un jugador exitoso, puedes no serlo como entrenador. He tenido suerte de lograr ambas cosas.

Cuando eres un gran jugador, ¿se tiene la paciencia para ser un buen entrenador?

Paciencia es la palabra clave, un técnico debe serlo. Cuando eres jugador, todo te influye a ti porque estás jugando un deporte individual, pero, cuando eres entrenador, todo se centra en el jugador al que entrenas. Lo mismo con la Federación. Ayuda que yo sea más mayor, ya que cuando yo tenía 25, no tenía esta paciencia, pero ahora soy más mayor, tengo hijos de esa edad y por ello es más fácil entender la mentalidad de los jugadores jóvenes.

¿Cuántos hijos tiene?

Cuatro. El mayor tiene 25 años y los otros 20, 19 y 9.

¿Alguno juega al tenis?

Ellos juegan a muchos deportes, pero no he querido que tuvieran la presión en el tenis porque su padre fuera un buen jugador.

Para un jugador joven, ¿cuál sería la condición para triunfar hoy en día en el tenis?

Creo que es similar a mi época. Todo el mundo tiene que trabajar muy duro, ser muy disciplinado, tener mucha hambre (de títulos). Eso no cambia nunca. Además, no estoy de acuerdo con eso de que es más difícil ahora que antes, pienso que siempre es difícil. El tenis tiene un montón de jugadores jóvenes y todo el mundo quiere llegar a lo más alto. Eso ha pasado siempre, en los 70, en los 80, en los 90... siempre ha sido el mismo problema.

Su primer gran título fue en Wimbledon a los 17 ¿Cómo se sintió? ¿Tuvo mucha presión como adolescente?

Yo nunca he sentido presión, no soy de esa clase de personas, soy diferente. Creo que la presión es artificial, por lo que no pienso que sea un problema real.

¿Fue su gran deseo ser un gran campeón en tenis o fue el de sus padres?

No, siempre fue mi deseo. Mis padres me apoyaron, me dieron la oportunidad de jugar, pero me gustaban muchos deportes cuando estaba creciendo: fútbol, natación, esquí, baloncesto...

¿Cómo se le daban estos deportes?

Creo que era bueno en todos los que requieren una pelota y coordinación..

¿Y en el fútbol era bueno?

Creo que sí, la verdad. Jugaba como centrocampista ofensivo.

Perdió tres finales de Roland Garrós, ¿cómo se le resistió?

Sí, qué les vamos a hacer. Gané todo lo demás. La tierra batida es un terreno diferente. Era bueno en tierra, pero siempre había alguien un poco mejor que yo.

¿Quién era el mejor de su generación aparte de usted?

Bueno cuando empecé a jugar mejor, Lendl y McEnroe.

¿Qué clase de persona es McEnroe?

Es muy temperamental. Jugar contra él era difícil, pero Lendl era el número 1. Yo llamo a Lendl el primer tenista profesional, porque se cuidaba mejor que el resto, incluyendo el gimnasio, la forma física, la dieta? Si quieres un plan para mejorar, él es el ejemplo de todos los que han venido detrás.

Usted tenía estilo propio ¿cómo lo definiría?

Era un jugador agresivo, trataba de darle fuerte a la pelota, ir a la red.

¿Y quién considera que es el mejor tenista de todos los tiempos?

No me gusta comparar generaciones, porque cada una tiene algo diferente. Si consideras el mejor por número de Grand Slams, ese es Roger Federer. Él ha sido un jugador único por mucho tiempo. Sin embargo, aquí en España, creo que Rafa ha estado ahí. Él ha ganado todos los Grand Slams. Creo que la tierra batida es donde mejor juega, pero si la salud le respeta, creo que es capaz de igualar el récord de Roger Federer. Djokovic está justo detrás.

¿Cree que pueden llegar a superar a Federer?

Roger es cinco años más mayor que los dos. Si se mantienen ambos sin lesiones, pueden alcanzar a Roger, pero tienen que ganar aún y eso es un largo recorrido todavía.

Ferrer ha anunciado su retirada, ¿qué opina?

El tenis pierde un jugador increíble. Es un ejemplo de cómo ser profesional. No es el más alto, no es el más fuerte, no es el que más poder tiene, pero como se dice tiene "el corazón de un león", su espíritu de lucha es increíble. Ganó a Zverev en Miami hace dos semanas.

¿Cómo es vivir siendo una celebridad?

Honestamente, no me gusta ser una celebridad. No es lo que yo me considero a mí mismo, soy un deportista. He tenido una carrera exitosa y me he convertido en famoso y todo el mundo me conoce por diferentes razones desde hace muchos años. Gané Wimbledon por primera vez hace 35 años. Hace 35 años no había teléfonos, no había Internet... imagina cuánto hace de eso y la gente aún se acuerda. Es algo bueno, una señal de respeto, pero no me llamaría a mi mismo una celebridad, no me gusta.

Hemos leído que está en bancarrota ¿es cierto?

No quiero hablar de esto. Todo el mundo tiene muchas preguntas sobre muchos temas. No tengo la necesidad de responderlo todo.