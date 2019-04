Otro año más de oro para el Leyma Coruña

El Leyma había mandado la permanencia a la prórroga la semana pasada, cuando perdió de forma inexplicable contra el Castelló tras dilapidar una ventaja de 21 puntos en los siete minutos finales. Ayer, en el tiempo extra del partido contra el Lleida, ya sí que no falló. Victoria (88-90) y salvación matemática para los naranjas, que aseguran un año más en LEB Oro y suspiran aliviados a falta de dos jornadas. No solo por atar un objetivo venido a menos a lo largo de la temporada, que se inició pensando en el play off de ascenso y no en evitar el descenso, si no porque la derrota podría haber supuesto meterse en unos líos innecesarios para los dos encuentros que faltan. El conjunto dirigido por Gustavo Aranzana se despedirá la próxima semana de su afición, el viernes 26 de abril frente al Huesca, „finiquitará la liga fuera, en casa del Araberri„ ocasión para que público y equipo brinden por el logro.

Los coruñeses tuvieron que sufrir. Reacción de nervios de acero ante golpes tan duros como el que supuso el triple de Filip Djuran, ex del Leyma, a falta de dos segundos del tiempo reglamentario y que supuso el empate a 79 cuando los coruñeses, que mandaban de tres, ya acariciaban el triunfo. Lo que les obligó a un esfuerzo extra en la prórroga, donde el acierto de Bulic y los tiros libres de un inspirado e inmaculado Jeff Xavier certificaron la victoria.

Antes el encuentro había transcurrido a trompicones, siempre con ligeras ventajas visitantes. En el primer cuarto (22-30) se salió Carlos Martínez, con 13 puntos „no volvió a anotar„, y destacaron los 8 triples, cuatro para cada equipo. En el segundo, el Lleida se puso por delante por primera y única vez tras un parcial de 12-2 que arreglaron los naranjas para el 42-50 al descanso. El ritmo anotador bajó en el tercero. También tuvo un bache el Leyma con un 11-0 que entre Bulic y Sabin se encargaron de neutralizar (58-65). Parecía controlado el cuarto, pero el Lleida no se despegaba y echó el resto al final con el triple de Djuran que forzó la prórroga.