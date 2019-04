La capitana llama a filas al Zalaeta

"Si no jugamos como equipo, no tendremos nada que hacer", afirma rotundamente Patri Santos. Ella es la capitana del Autos Cancela Zalaeta y sabe cuál será la clave para las suyas en Socuéllamos: "Remar todas en la misma dirección". Porque a diferencia de los otros tres conjuntos que le acompañarán en la fase de ascenso, el coruñés no tiene grandes individualidades, como el caso del anfitrión Kiele, el Algar Surmenor de Murcia y el Extremadura Arroyo, con "jugadoras y fichajes extranjeros que cobran con el objetivo de subir de categoría". "Si vamos a ver quién le pega más, saldremos perdiendo seguro", dice. Por el contrario, en su caso todas juntas hacen la fuerza. Y todas juntas, una vez llegadas a este punto, no piensan rendirse. Sus opciones están al cincuenta por ciento en una competición que se espera "muy reñida".

"Si se tienen en cuenta los resultados previos, los dos partidos entre nosotros y el Extremadura acabaron 3-2. Y en la Copa también quedamos 3-2 contra el Kiele", recuerda la colocadora coruñesa, que busca el lado positivo de esto: "En teoría, que los partidos se alarguen nos beneficia porque somos más jóvenes y la preparación física es uno de nuestros fuertes". Serán tres partidos en dos días y medio. Un formato duro a nivel físico y mental. "Se parece al de los Campeonatos de España juveniles, y nosotras no hace mucho que los estábamos jugando. En los otros equipos las jugadoras son más veteranas y ya hace más tiempo que dejaron atrás esa etapa", sigue. Eso a nivel físico. En el mental, exige una concentración casi permanente. "Ganar un partido no significa nada, pero perderlo tampoco. No se pueden ir haciendo cuentas. Hay que ganar los tres y dejar de marcarnos entre nosotras", analiza.

El Zalaeta juega mañana a las 18.00 horas contra el Extremadura Arroyo; el sábado a las 20.00 frente al Algar Surmenor y cierra el domingo a las 12.00 ante las locales del Kiele. "Hay muy pocas horas y tenemos que intentar descansar entre partidos", recomienda la capitana. Y en esto también será clave la participación de todas. "Yo como colocadora no puedo poner 40 balones a la misma. Hay que tener variedad, que tanto las que estemos desde el inicio como las que entren desde el banquillo rindamos al cien por cien", añade, alegrándose de la recuperación de las atacantes Emma Ordóñez, que tenía problemas de rodilla, y de Tania Cobos, que en la segunda parte de la temporadas apenas pudo jugar por una lesión de hombro.

Con ganas

Para Santos, los cuatro equipos que participarán en la fase de ascenso son diferentes. Del Kiele, favorito por su condición de local, destaca que "tiene jugadoras que a nivel individual tienen muchísima experiencia" y que ya han demostrado en la fase regular, encuadradas en el otro grupo de Superliga 2, que son dominantes. El Algar Surmenor es del que menos saben. "Ficharon a una venezolana que estuvo en los Juegos de Pekín 2008, pero hay que ver cómo está, que han pasado once años desde eso", apunta. Y por último, el Extremadura, un viejo conocido y el que cree que más se le parece: "A nivel de cohesión, lo veo como nosotros". Ya es una temporada histórica y ahora el Zalaeta busca la guinda. "Evidentemente, tranquilísimas no estamos, pero son más ganas que nervios. Tenemos ganas de subirnos ya al autobús, hacer el viaje, vernos allí, en el hotel y empezar a competir", desea. Hoy la espera llega a su fin porque cogen el autobús hacia Ciudad Real. Mañana, competición.