El Zalaeta se despide sin ganar

Perdió tres partidos, el último ayer contra el Kiele Socuéllamos por 3-0, pero el Autos Cancela Zalaeta no aparcó la celebración. Evidentemente los resultados en la fase de ascenso no fueron los esperados. Aspiraba a mucho más. Por lo menos a haber inquietado a sus rivales, que por plantilla y experiencia parecían ya de salida un punto por encima del coruñés. Pero las jugadoras dirigidas por Jorge Barrero no pueden perder de vista que esta que termina ha sido una temporada histórica. Por juventud „era la plantilla con una edad media más baja de los cuatro en la fase„ y por lo demostrado, si el club consigue mantener a este grupo, están destinadas a dar muchas más alegrías. El ascenso a Superliga, este curso, quedó reservado para el anfitrión Socuéllamos, claro ganador con pleno de victorias, y el Extremadura Arroyo, que en la fase regular quedó por detrás del Zalaeta en el grupo, pero que dio la sorpresa al ganar ayer al Algar Surmenor (3-1) y lograr el otro de los dos billetes en juego para la máxima categoría.

El Zalaeta cerraba la fase contra el Socuéllamos ya sin opciones ante un conjunto local que tampoco se jugaba nada porque ya había ascendido, aunque quería hacerlo como campeón. Con 25-16, 25-15 y 25-20 las coruñesas no tuvieron muchas opciones.