Bocelo se estrena y Castro tripite

Pablo Bocelo y Teresa Castro se convirtieron ayer en los vencedores de la quinta cita del circuito Coruña Corre, la Baixada Popular de cross San Pedro de Visma. Primer triunfo del curso para él y tercero para ella en la que fue la prueba más larga del calendario, con 6.725 metros de recorrido. En una mañana con sol y calor, prácticamente los 700 inscritos cumplieron con su objetivo y cruzaron la línea de meta. Lo hicieron 654. El primero, en 21 minutos. La última, con poco más de 40.

El más rápido fue Bocelo, que logró batir a uno de los clásicos, el hispanomarroquí Abdelaziz Fatihi. Este había ganado en Novo Mesoiro y Matogrande y había sido tercero tanto en la Torre de Hércules como en Los Rosales, donde Bocelo fue segundo, hasta ahora su mejor resultado. Ayer, se impuso con un tiempo de 21 minutos y 52 segundos, con nueve de margen sobre Fatihi. Esteban Díaz completó el podo (22:08).

Más exitosa es la temporada de Teresa Castro. La de ayer fue la tercera vez que cruzó la línea de meta en primera posición tras las pruebas de Mesoiro y Los Rosales. La del Club Atletismo Noia venció con un tiempo de 27 minutos y 25 segundos a Inés Papín (27:52) e Irati Lorza (28:48).

Otros ganadores

Por categorías, los ganadores fueron: Irati Lorza y Pablo Bocelo (sénior); Ana Bort y Brais Hidalgo (sub 20); Carla Cerqueiro y Pablo Barreira (sub 23); Ángela Torrente y Esteban Díaz (veteranos 1); Inés Papín y Ángel Maceiras (veteranas 2); Teresa Castro y Emilio Fernández (veteranas 3) y Pilar Marquiz y Ramón Antonio Varela (veteranas 4). En las carreras de menores el palmarés lo completaron Lucía Vázquez y Martín Blanco (sub 18); Ana Fernández-Peiteado e Iván Maroño (sub 16); Paula Vázquez y Daniel Salgueiro (sub 14); Jimena Outes e Iker Lavandeira (sub 12) y Vega Reboredo y Mauro Seguín (sub 10). También compitieron los prebenjamines, pero se trata de una prueba no competitiva. La espera ahora se hará larga porque hasta después del verano no se disputará la próxima prueba del circuito Coruña Corre. que será la Vuelta a Oza prevista para el 8 de septiembre.