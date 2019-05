Sergi Pino anuncia su retirada

Acaba de terminar la temporada para el Leyma Coruña y después del anunciado adiós a Gustavo Aranzana, al que el club no le ofreció una renovación, la segunda baja confirmada para el próximo curso será la de Sergi Pino. El jugador catalán anunció ayer en sus redes sociales su retirada después de una dilatada carrera en el baloncesto con A Coruña como último escalón. "Hoy toca despedirme de una parte de mí, de algo con lo que he convivido durante unos 25 años...hoy toca decirle adiós al baloncesto profesional", arranca la emotiva nota hecha pública y en la que, sobre todo, agradece el apoyo de sus padres. El de su madre por animarle incluso por sus errores, como el día de su debut, que marcó dos puntos en su propia canasta. Y a su padre por seguirle a todas partes y no dejarle rendirse nunca.

"Baloncesto, quiero darte las gracias por tantas y tantas cosas que podría escribir pero que no cabrían en un libro... solamente citaré algunas para agradecerte todo este tiempo", añade Pino en su escrito y enumera: "Por enseñarme que sacrificarse por un sueño es muy importante porque nadie te regala nada, por valorar y madurar, por conocer a personas maravillosas, desde compañeros de equipo y gente de los diferentes clubes, a los que te atienden en los restaurantes y cocineros, los vecinos, trabajadores de pabellones, en gasolineras y parkings, aeropuertos... he llegado a conocer a infinidad de personas, ellas saben que me tienen aquí para lo que necesiten".

El alero, de 1,99 centímetros y que el próximo mes de julio cumplirá 32 años, se formó en las categorías inferiores del Joventut y del Manresa y pasó por Olesa, Sabadell, L'Hospitalet, Girona, Lleida, Melilla, Valladolid, Andorra, con el que dio el salto a la ACB, Guipuzkoa, Palencia y, por último, Leyma Coruña. Esta temporada promedió casi diez puntos por partido e incluso se llevó el MVP de la última jornada de la primera vuelta „el tercero de su trayectoria„ con la mejor valoración de su carrera al firmar 35 puntos frente al Araberri (23 puntos con nueve de diez en tiros de campo, 5 rebotes, 6 asistencias, 1 tapón y dos faltas recibidas).