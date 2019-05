El Dominicos vuelve a la élite

Los jugadores del Dominicos celebran el ascenso a OK Plata tras ganar al Areces ayer en la pista de Grado.

Los jugadores del Dominicos celebran el ascenso a OK Plata tras ganar al Areces ayer en la pista de Grado. Patricia Rodríguez

El Dominicos regresa a la élite del hockey sobre patines. El equipo de la Ciudad Vieja logró sobre la pista el objetivo con el que había iniciado la temporada: ascender a la OK Plata, segunda categoría nacional. Lo hizo al ganar ayer al Areces en Grado por 2-4 lo que le aseguró, a falta de cuatro jornadas para el final de la OK Bronce, una de las cuatro plazas en juego. Los coruñeses, que eran unos de los grandes favoritos, tienen 24 puntos por los 10 de los asturianos, quintos y a los que solo les quedan tres partidos. Después de dominar con mano de hierro la liga gallega, el conjunto dirigido por Carlos Loureiro estrenó la categoría de bronce con una única meta a la que además llegó antes de tiempo. Tiempo de celebración para un histórico que vuelve a la competición nacional después de su última estancia de dos temporadas, que se cerró con su descenso en la 2014-15. Los blanquinegros, con un equipo que une veteranía y juventud, ya sabían que si ganaban ayer lo tenían hecho. Pero no especularon. Dos goles de Jacobo García en los primeros minutos metieron la directa y ya en la segunda parte sentenciaron su pichichi Pablo Fernández y Fernando Mosquera. El Areces solo pudo responder en la recta final y a bola parada con dos tantos de Guadalupe, uno de directa y otro de penalti.

Más competición

El Dominicos vuelve a jugar hoy, en este caso frente al Oviedo Booling (20.00 horas). Mientras, en A Coruña habrá doble jornada con el enfrentamiento del Liceo de OK Liga femenina con el Bigues i Riells (Elviña II, 17.00 horas) y el del filial verdiblanco de OK Plata, que recibe en el Agra al Raspeig a las 18.30.

En los Campeonatos de España alevín y juvenil, que se están disputando en Mieres (Asturias) e Igualada (Barcelona) respectivamente, el Dominicos se jugará hoy contra el Alameda de Osuna la clasificación para semifinales tras perder ayer contra el Caldes (3-0) y ganar al Mundaiz (1-7); mientras que el Compañía de María, ya con el pase a la lucha por las medallas al vencer al Mundaiz (0-11) y al Irlandesas (2-5), luchará por la primera plaza del grupo frente al Manlleu.