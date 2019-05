El CRAT vuelve a la carga

El CRAT empieza hoy la reconquista del seven después de haber levantado el título de liga en la modalidad de XV hace tan solo dos meses. Con la precaución de un recién ascendido „perdió la categoría hace dos años porque no pudo presentar equipo„ y con el inconveniente de no haber podido medir sus fuerzas con rivales fuertes, el equipo coruñés va a por todas. "El objetivo es ganar, aunque este fin de semana también nos importa ajustar el equipo, que lleva un tiempo sin competir", dice Elena Roca, su preparadora. El formato de la Copa de la Reina se compone de tres sedes, la de este fin de semana en Oliva (Valencia), la del próximo en Alzira (Valencia) y la última en Montecastillo (Jerez de la Frontera), el 15 y 16 de junio. El mejor de estas tres citas, será el campeón.

"Aunque el seven y el quince no se parecen en nada, seguimos teniendo muy buenas jugadoras y un equipo muy compenetrado, así que yo creo que somos de las favoritas", analiza Roca, que señala al vigente campeón, el Majadahonda, al Cisneros, al Sanse y al INEF como principales rivales. Precisamente las coruñesas compartirán grupo con el conjunto madrileño, con el que abrirá la competición a las 11.40 horas; el INEF, su rival en la final liguera de hace dos meses y al que se mide a las 13.20 horas; y el ADI Industriales, contra el que cierra la jornada de hoy a las 15.40 horas. Para mañana quedan los cruces directos. Los mejores pasan a luchar del primero al octavo y el resto, por los puestos del 9 al 12.

"Vamos a ver cómo competimos, pero tenemos confianza", señala la entrenadora, que dice también que las suyas no tuvieron descanso entre el título de XV y empezar a preparar la temporada de seven. "Las vacaciones a partir del 17 de junio", bromea. Roca tiene confianza en un bloque que mantiene el grueso de las campeonas, incluida la neozelandesa Michaela Baker, pero también la olímpica Paula Medín y la internacional Mónica Castelo. Pero al no ser profesionales también dependen de la disponibilidad de la gente. "No es fácil estar tres días fuera y no todas se lo pueden permitir, además nos ha tocado viajar lejísimos", se queja.