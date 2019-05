El hilo de vida del que pende el Viaxes Amarelle pasa por Guadalcacín

Al Viaxes Amarelle solo le vale ganar en el duelo directo por la permanencia en Primera División contra el Guadalcacín (18.00 horas). De hecho el equipo que pierda hoy certificará su descenso y un empate podría sentenciar a los dos. El equipo andaluz es el que sigue al coruñés en la clasificación. Tiene 18 puntos, por los 19 de las naranjas. Por delante, marcando la permanencia, está el Zaragoza con 22. Y si las mañanas ganan, ninguno ni unas ni otras tendrán opciones de cara a la última jornada que se disputará el próximo fin de semana.

Al conjunto dirigido por Jorge Basanta no puede perder en ninguno de los casos. Un empate solo le valdría en el caso de que el Zaragoza pierda; y la victoria si el Leganés empata o pierde en su duelo contra el Futsi Atlético Navalcarnero, o en el caso de que Zaragoza no gane. La permanencia no depende de las herculinas, sino que están supeditadas a otros posibles resultados en este fin de semana. Aún así, el Viaxes Amarelle peleará por la victoria, e intentará que al final de los 40 minutos, seguir con vida para luchar la última jornada en casa por el sueño de la permanencia.

Para este encuentro, la convocatoria del técnico gallego para viajar a Jerez de la Frontera la conforman Carmen y Sandra para la portería; y como jugadoras de cancha están convocadas Patri Romaní, Iraia Arbeloa, Reneé Huizinga, Inés Suárez, Martita López-Pardo, María Gómez, Cris Oreiro, Dolo Sánchez, Mónica Rodal y Zaida Varela. El equipo realizó el jueves por la noche su último entrenamiento de la semana y posteriormente partió hacia tierras andaluzas, a donde llegó en la jornada de ayer. Otro esfuerzo extra para estar en las mejores condiciones para afrontar este importante partido para las naranjas. Su vida pende de un hilo... pero mientras haya una esperanza no la van a perder.