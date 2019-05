Organización que sale cara

Hace ya cinco meses, en enero, que el coruñés Jorge Estébanez decidió aprovechar una oferta del 40% de descuento para comprar las entradas para los World Roller Games, que se disputan este verano en Barcelona. Ya aprovechó para reservar hotel y sacar los billetes de avión. Y ahora, a poco más de un mes de que la bola eche a rodar, la organización anunció que el grueso de la competición no será en el Palau Blaugrana sino a 45 kilómetros, en Vilanova i la Geltrú. Con ello, y como le avisaron, su abono deja de tener validez, con otros inconvenientes imprevistos de alojamiento y desplazamientos. Su hotel está en la Ciudad Condal y o lo cancela, con los gastos derivados de ello, y consigue uno nuevo en la localidad costera, o alquila un coche para ir y venir todos los días.

Él, que con mucha planificación había organizado el viaje para disfrutar de la pasión compartida con su hijo, como ya hizo antes en Francia, Portugal e incluso China, se ve perjudicado y al final, le va a salir caro haber sido previsor. "Si reservo con tanta antelación es para poder permitírmelo. Porque quince días de hotel en Barcelona en pleno mes de julio, a estas alturas, seguro que es inasumible. Si es que todavía hay plazas disponibles. Lo mismo que los billetes de avión", explica Estébanez, que hasta el año pasado era el presidente del Club Hockey Oleiros. Su caso todavía es peor. Porque precisamente tiene un hermano que vive prácticamente al lado de Vilanova que le había ofrecido su casa. "Le dije que no, porque no iba a ir en coche todos los días de Vilanova a Barcelona. Y resulta que ahora va a ser al revés. Voy a tener que ir todos los días de Barcelona a Vilanova", dice. Porque ya no puede cancelar su hotel en Barcelona sin perder el dinero. Así que alquilará un coche para una semana, para meterse 90 kilómetros al día „45 de ida y 45 de vuelta„ además de lo que tenga que invertir en gasolina. Primeros gastos extras.

Para las entradas, le devuelven el dinero, pero si quiere comprar otro abono, ya no podrá optar al descuento inicial, sino a otro de solo el 10%. Eso para los siete días en Vilanova, para los que calcula que se tendrá que gastar casi lo mismo que lo invertido para el abono total que ya poseía. Para los tres „cuartos de final, semifinales y finales (masculino y femenino)„ que sí que serán en el Palau Blaugrana, está obligado a sacar otro abono del que todavía no conoce el precio. Otro dinero extra. Eso sí, tendrá preferencia, al igual que el resto de afectados, para comprarlo unas 48 horas antes de que salgan a la venta para no quedarse sin ellos.

A Jorge Estébanez ya le había pasado algo parecido el año pasado con el Campeonato de Europa. En un principio iba a ser en Italia. Él, previsor, compró los billetes de avión, aún sin saber exactamente dónde iba a estar la sede. Eso le libró de males mayores cuando se anunció, cinco meses antes, que el país transalpino ya no acogería la cita continental y que A Coruña había sido la sede elegida para sustituirla. Él con los billetes para Italia cuando al final el campeonato sería al lado de su casa. No perdió el viaje porque también cambiaron las fechas y le dio tiempo a aprovechar e ir con su familia a Italia y regresar para no perderse ni un solo partido del Europeo de casa. Y es que Javier Estébanez es un clásico aficionado de hockey sobre patines. Ya ha tenido protagonismo en estas páginas en otras ocasiones precisamente por su pasión, que le ha llevado a perseguir la bola por todo el mundo. Estuvo en Portugal, Francia, Italia y China. Irá al país luso próximamente para asistir a la Supercopa. Y ya planifica desplazamiento a San Juan, en Argentina, que acogerá los World Roller Games en 2021.