Despedidas en el Liceo entre sonrisas y lágrimas

Por más que el Deportivo Liceo esté acostumbrado a decir adiós, por muy duras que fueran las despedidas de Jordi Bargalló o Toni Pérez, dos de los jugadores más carismáticos de las últimas temporadas, lo de esta mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor (12.30 horas) no será un día más para el aficionado verdiblanco. Cuatro miembros de la plantilla, Xavi Malián, Eduard Lamas, Sergi Miras y Carlo di Benedetto jugarán su último partido sobre el parqué del recinto coruñés. A un quinto, Marc Coy, que también se va, le tocará verlo por sanción desde la grada aunque también tendrá su momento de protagonismo. Medio equipo se va y el club quiere rendirle el homenaje que se merece con la entrada gratuita al partido que le enfrenta al Alcobendas, penúltimo de un curso en el que todavía puede aspirar al subcampeonato, ahora en manos del Noia, que ayer ganó al Caldes, con un punto de ventaja sobre Liceo y Reus, que cayó frente al Barça.

Ayer empezaron las emociones con la carta hecha pública por Xavi Malián a través de sus redes sociales. "Este año he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi carrera deportiva, he decidido que esta será mi última temporada en el Liceo", empieza. "Llegué con 19 años y me voy después de 10 con una mujer y una hija coruñesas", continúa el guardameta catalán en el escrito en el que afirma haber "tenido la suerte de disfrutar de un gran club", que se lleva para siempre el hecho de haber jugado en un Palacio "lleno hasta la bandera" y da las gracias a "compañeros, directivos, delegados, utilleros, fisios, entrenadores y aficionados". "Este año se va un liceísta más que lo será para siempre. Espero que nos volvamos a encontrar en un futuro", termina.

Día de adioses y de vueltas a casa. En el equipo madrileño militan hasta cinco coruñeses. Empezando por el entrenador, Marcos Rey, y pasando por el portero Álvaro Shehda, precisamente compañero de Xavi Malián en la portería verdiblanca hasta hace dos temporadas, y los jugadores Iñigo Artacho, Álex Roca y Miguel López. Se juegan mucho los madrileños, inmersos en una dura lucha por la permanencia porque esta temporada descienden cuatro y quedan dos plazas por asignar „el Alcoy y el Sant Cugat ya lo confirmaron„. Hasta cuatro equipos empatan con 29 puntos, uno el Alcobendas, y dos tienen 30. Pero los madrileños cierran la liga la próxima jornada contra el Barcelona, lo que aumenta las urgencias de al menos puntuar hoy en su visita a A Coruña.