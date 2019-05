El CRAT golpea primero

El CRAT no parece tener límites. Después de haberse proclamado campeón de la Liga Iberdrola, en la modalidad de XV, ayer se convirtió en el principal favorito para hacer el doblete y anotarse la Copa de la Reina de seven al llevarse la victoria en la primera de las tres sedes, disputada el fin de semana en Oliva (Valencia). Las coruñesas, que retomaban el contacto de la competición después de dos años de ausencia, fueron de menos a más y después de una primera jornada, la del sábado, dubitativa, ayer no dieron opciones a sus rivales, Sanse, Hortaleza y Majadahonda, en este orden. Este último, vigente campeón, claudicó en la final por 26-12. Primer golpe para las de Arquitectura.

El conjunto dirigido por Elena Roca no se escondía y ya decía en la previa que iba a ganar. Aunque con ciertas reservas por su falta de competición. Sin embargo, la entrenadora coruñesa ha juntado a un equipo ganador y con mucha hambre y eso se demuestra en cada partido. Tras dos triunfos (INEF e Industriales) y una derrota (en el debut contra el Majadahonda), las coruñesas pasaron a cuartos de final como quintas. En esa fase se enfrentaron al Sanse Scrum, al que doblegaron por un claro 7-35. En semifinales, la victoria fue contra el Hortaleza por 0-10 en un partido muy duro. Y en la final, la casualidad quiso que jugaran el último encuentro contra el mismo rival ante el que habían abierto la competición, el Majadahonda. Si el sábado cayeran por 12-7, ayer se tomaron la revancha y se impusieron por 26-12 para hacerse con el triunfo final de la sede.

Próximas citas

El CRAT suma 22 puntos gracias a su primera posición. El próximo fin de semana, la competición regresa a la Comunidad Valenciana para la segunda sede, que se disputará en Alzira. Un nuevo esfuerzo para el equipo de Arquitectura, ya que de todos los participantes es el que se desplaza desde más lejos. Pero si vuelve a ganar, dejará prácticamente sentenciado el título antes de la tercera de las sedes, el 15 y 16 de junio en la localidad andaluza de Montecastillo (Jerez de la Frontera).