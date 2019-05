Detenidos varios futbolistas por el presunto amaño de partidos de LaLiga Santander y LaLiga 123

La Policía Nacional ha detenido por orden del Juzgado de instrucción número 5 de Huesca a varios jugadores de fútbol de LaLiga Santander y LaLiga 123 en activo y retirados, así como a directivos, en un operación contra el amaño a través de las casas de apuestas, según han confirmado fuentes policiales. Se prevén once detenciones en varias provincias.

A todos los detenidos se les imputa indiciariamente pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. La investigación la está desarrollado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV).

Entre los arrestados figuran varios futbolistas, entre ellos Raúl Bravo, ex jugador del Real Madrid; Borja Fernández, recién retirado como jugador en activo tras jugar las dos últimas temporada en el Real Valladolid, donde era el capitán; Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; e Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de La Coruña.

Además, los agentes de la Policía se han personado, entre otros lugares, en el estadio de la Sociedad Deportiva Huesca. Según apuntan fuentes de la investigación, una de las personas salpicadas por esta trama sería Agustín Lasaosa, el presidente de este club de fútbol recién descendido a Segunda División tras pasar un año en la máxima categoría. Además, también ha sido detenido Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club.

Según la investigación, seleccionaba los encuentros, captaba a futbolistas y les pagaba en metálico por adelantado para que se dejaran ganar.

De este modo, podían hacer apuestas combinadas -resultado final y resultado de la primera parte; resultado final y número de córners, por ejemplo- y se aseguraban las ganancias en las apuestas deportivas.



Un Huesca-Nàstic, origen de la investigación

Una denuncia presentada por LaLiga en mayo de 2018 ante el posible amaño en un partido al final la temporada pasada originó la operación que la Policía Nacional desarrolla este martes.

Fuentes de LaLiga han confirmado a Efe la presentación de la denuncia hace ahora un año ante las sospechas de supuestas irregularidades detectadas por su departamento de Integridad y Seguridad en el partido que disputaban el Huesca contra el Nástic de Tarragona y su relación con las apuestas deportivas de este encuentro.

Hace un año, LaLiga apuntó a las "cotizaciones alarmantes" en las casas de apuestas durante este partido entre el Huesca y el Nàstic (0-1) de LaLiga 123. Hasta 30 casas de apuestas suspendieron entonces las cotizaciones para este encuentro tras detectar entradas de dinero para el empate sin goles al descanso y la victoria visitante final. La RFEF abrió expediente a Huesca y Nàstic por la alerta de amaño.

En esta temporada 2018-2019 se han realizado otras ocho denuncias relacionadas con supuestos amaños en el fútbol a través de las casas de apuestas. También señalan que la vigilancia se reforzó a través de un protocolo con la Policía Nacional firmado en marzo de 2017.

Otro de los partidos sospechosos sería el que enfrentó el pasado 18 de mayo al Valladolid y al Valencia (0-2). En ese partido de Liga, el equipo visitante obtuvo, con su victoria, plaza para la Liga de Campeones como cuarto clasificado, en detrimento del Getafe.

Tras conocerse que el Valladolid-Valencia es uno de los partidos sospechosos, el Valencia CF ha emitido un comunicado en el que anuncia que la entidad es "ajena" a "supuestos amaños de partidos" y que adoptará "medidas legales" contra los que difundan "cualquier rumor o noticia infundada" que vincule al club con esos asuntos.

Según las informaciones, el presunto amaño no se habría dado entre los clubes participantes, si no que presuntamente habrían sido jugadores y ex jugadores los que vendieron el partido para ganar dinero en las casas de apuestas. Precisamente, el capitán del Valladolid Borja Fernández, a quien se vincula con esta trama, se reitró tras este partido con un emotivo homenaje de su afición.

El comunicado del Valencia señala: "Ante las noticias aparecidas este martes en relación a la presunta implicación de jugadores y dirigentes de otros clubes en apuestas ilegales relacionadas con supuestos amaños de partidos, el Valencia CF, como entidad absolutamente ajena a este asunto, desea advertir públicamente que emprenderá las medidas legales oportunas con las consecuencias que de ello se deriven, contra todo aquel que difunda cualquier rumor o noticia infundada que trate de relacionar a nuestro club con el referido tema".