Detenidos varios futbolistas por el presunto amaño de partidos de LaLiga Santander y LaLiga 123

La Policía Nacional ha detenido por orden del Juzgado de instrucción número 5 de Huesca a varios jugadores de fútbol de LaLiga Santander y LaLiga 123 en activo y retirados, así como a directivos, en un operación contra el amaño a través de las casas de apuestas, según han confirmado fuentes policiales. Se prevén once detenciones en varias provincias.

A todos los detenidos se les imputa indiciariamente pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. La investigación la está desarrollado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que espera realizar 11 detenciones.

Entre los arrestados figuran varios futbolistas, entre ellos Raúl Bravo, ex jugador del Real Madrid; Borja Fernández, recién retirado como jugador en activo tras jugar las dos últimas temporada en el Real Valladolid, donde era el capitán; Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; e Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo de La Coruña.

Además, los agentes de la Policía se han personado, entre otros lugares, en el estadio de la Sociedad Deportiva Huesca. Según apuntan fuentes de la investigación, una de las personas salpicadas por esta trama sería Agustín Lasaosa, el presidente de este club de fútbol recién descendido a Segunda División tras pasar un año en la máxima categoría. Además, también ha sido detenido Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club.

Registro en la sede del Huesca. Vídeo: ATLAS | EFE

Según la Policía, la manipulación de los encuentros se realizaba en varias fases. En la primera se seleccionaban los partidos, bien del inicio de la Liga o de su final.

Después, se realizaba la apuesta intentando "pactar" apuestas combinadas -resultados parcial y final, resultado final y córneres, por ejemplo), lo que les permitía incrementar notablemente los márgenes de ganancia.

Asimismo, llevaban a cabo un proceso de captación, con una primera aproximación de "tanteo" a algún miembro de la plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes.

Una vez aceptado el amaño, el pago a los jugadores implicados se producía siempre en metálico y en dos fases: una previa al encuentro y otra una vez producido el resultado pactado.

Los responsables de la organización eran los encargados de anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas.



Un Huesca-Nàstic, origen de la investigación

Una denuncia presentada por LaLiga en mayo de 2018 ante el posible amaño en un partido al final la temporada pasada originó la operación que la Policía Nacional desarrolla este martes.

Fuentes de LaLiga han confirmado a Efe la presentación de la denuncia hace ahora un año ante las sospechas de supuestas irregularidades detectadas por su departamento de Integridad y Seguridad en el partido que disputaban el Huesca contra el Nástic de Tarragona y su relación con las apuestas deportivas de este encuentro.

Hace un año, LaLiga apuntó a las "cotizaciones alarmantes" en las casas de apuestas durante este partido entre el Huesca y el Nàstic (0-1) de LaLiga 123. Hasta 30 casas de apuestas suspendieron entonces las cotizaciones para este encuentro tras detectar entradas de dinero para el empate sin goles al descanso y la victoria visitante final. La RFEF abrió expediente a Huesca y Nàstic por la alerta de amaño.

En esta temporada 2018-2019 se han realizado otras ocho denuncias relacionadas con supuestos amaños en el fútbol a través de las casas de apuestas. También señalan que la vigilancia se reforzó a través de un protocolo con la Policía Nacional firmado en marzo de 2017.

Otro de los partidos sospechosos sería el que enfrentó el pasado 18 de mayo al Valladolid y al Valencia (0-2). En ese partido de Liga, el equipo visitante obtuvo, con su victoria, plaza para la Liga de Campeones como cuarto clasificado, en detrimento del Getafe.

Otro partido sospechoso implicó a dos equipos de Tercera División. En este caso, el intento de amaño resultó infructuoso, pero los jugadores implicados se comprometieron a compensar las pérdidas realizando otro en el futuro.

Según las informaciones, el presunto amaño de los partidos no se habría dado entre los clubes participantes, si no que presuntamente habrían sido jugadores y ex jugadores los que vendieron el partido para ganar dinero en las casas de apuestas. Precisamente, el capitán del Valladolid Borja Fernández, a quien se vincula con esta trama, se reitró tras este partido con un emotivo homenaje de su afición.

El Valencia CF y el Real Valladolid han anunciado que emprenderán "medidas legales" contra todo aquel que intente "menoscabar" su imagen y que trate de implicarles en la trama de amaño de partidos.