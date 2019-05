"Ojalá siga dando motivos para que el mejor club de Europa confíe en mí"

Acaba de colgarse la medalla de oro en el Campeonato de Europa de clubes con el Playas de Castellón, al que aportó una cuarta plaza con el relevo de 4x100 metros, y Mauro Triana (A Coruña, 1995) sigue igual de humilde que siempre. Solo piensa en seguir trabajando para mejorar sus marcas y llegar al verano en condiciones de asaltar el complicado podio nacional en 200 metros.

¿Ganar era el objetivo del Playas de Castellón?

Era muy difícil porque los turcos siempre tienen buen equipo y las pruebas de velocidad las iban a ganar con Guliyev. Pero el resto estaba compensando, los portugueses se descolgaron un poco y ganamos por un punto. Para mí , antes de que empezase la competición corrí un cien extra, que me salió sin más. Y con el relevo fuimos cuartos. Eso el sábado, que acabamos la jornada con cinco puntos de ventaja, El domingo pudimos mantener, sufriendo bastante, la primera plaza.

¿Tan mal fue el 100?

Es mi mejor inicio de temporada de siempre en un 100. Pero me noté bastante flojo. Hacía mucho bochorno y me notaba sin fuerzas.

¿Mejoró en el relevo?

Bajó el bochorno y ya hacía un clima más normal, más de gallego. Ya me encontré mejor. Aseguramos mucho los cambios para que no se nos cayese el testigo y hacer un cero. Y salió bien porque entramos cuartos. Los tres que quedaron por encima tenían muy buen equipo y el objetivo era sacarle algún punto a los turcos y ellos entraron sextos, así que les sacamos dos.

¿Significa mucho que un equipo como el Playas siga confiando en usted?

Por marcas cuentan conmigo porque tengo experiencia en los relevos y porque estoy en forma. Es un orgullo formar parte del mejor equipo de Europa. Ojalá siga dando más motivos para que sigan confiando en mí.

¿Qué objetivos se ha fijado para la temporada al aire libre que acaba de empezar?

En el 100 debería estar cerca o por debajo de mi marca personal. Y en el 200, lo mismo. En verano espero mejorar ambas marcas „las dos son el récord gallego absoluto„. También me fijo intentar estar en el podio en el Campeonato de España absoluto de finales de agosto y principio de septiembre. Será en el 200, que es lo que estoy entrenando más. Si está Bruno Hortelano, debería de ganar. Si él está bien, los demás tendremos poco que decir y nos tendremos que pelear por el resto de las posiciones, pero no estoy de segundo o tercero ni mucho menos. Estoy siendo muy regular en los grandes campeonatos en cuanto a mejorar marcas allí y ojalá pueda seguir siendo así.

¿Descarta el 100 que le puede abrir las puertas de los relevos con la selección?

A los del 200 nos tienen en cuenta para el relevo porque la segunda y la tercera postas son un poco más largas. Así que con el 200 ya me vale.

¿Hay posibilidades de ir al Mundial de este verano?

El Mundial está complicado. Pero porque son 16 plazas y 10 ya se adjudicaron en el Mundial de relevos y nosotros no llevamos equipo. Y las otras 6 van por tiempos y está muy difícil. En caso de que pueda ser y me tengan en cuenta para el relevo, habrá que intentarlo.

¿También para los Juegos Olímpicos del próximo año?

Sí, claro, pero eso es el año que viene y más a nivel individual. Es demasiado complicado, pero habrá que intentarlo también. No es un objetivo que me quite el sueño.

¿Cómo se siente siendo el hombre más rápido de Galicia?

Pues bien. En Galicia soy el más rápido pero nada más cruzar la frontera, ya no lo soy. Así que lo llevo bien, sin sobresaltos (se ríe).