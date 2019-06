El Liceo afronta en Caldes el último adiós a la liga con la segunda plaza en juego

Después de la despedida de la semana pasada en el Palacio de los Deportes de Riazor, el Deportivo Liceo afronta esta noche en Caldes (20.00 horas) el último adiós a la temporada. Para este último partido, además, todavía le queda pendiente atar la segunda posición de la OK Liga. Los verdiblancos aventajan en dos puntos al Noia, que a la misma hora se mide a domicilio a un Girona que se juega la permanencia; y en tres al Reus, que recibe al Voltregá. Contra ambos tiene perdido el golaverage particular, por lo que si sus rivales ganan, no le alcanzaría con el empate. De fondo está también la clasificación para la Supercopa, en la que el conjunto dirigido por Juan Copa defendería título, aunque la Federación Española no ha aclarado todavía cómo será el formato: los tres primeros y un anfitrión o los cuatro primeros en sede neutral.

OK Plata

El filial verdiblanco también despide la temporada. En su casa ante su afición contra el Taradell (Agra, 20.00 horas). Mientras el rival, segundo, se juega el ascenso directo a la máxima categoría, los coruñeses están muy tranquilos en el que fue un año bueno, pero con muchos sobresaltos. Tras una primera vuelta en la que fueron la revelación, con el subcampeonato en la Copa Princesa, las lesiones y sanciones que asolaron al primer equipo les dejaron en cuadro durante muchas jornadas de la segunda.

La competición continúa en OK Bronce, aunque sin alicientes ya que ya se conocen los cuatro equipos que lograron el ascenso de categoría. Entre ellos, el Dominicos, que visita al Jolaseta (19.00 horas) y el Compañía de María, que disputa el derbi provincial en Carballo contra el Escola Lubiáns (19.30 horas). A ambos les quedará una jornada más.