"Fue una carrera total, de campeonato, que no sabe a victoria, pero casi", dijo Márquez

Marc Márquez explicó tras la carrera de ayer que para él la de ayer fue "una carrera total, de campeonato, que no sabe a victoria pero casi". Márquez afirmó que lo intentó "en las cuatro o cinco primeras vueltas", pero que enseguida se dio cuenta de que "no era el día".

"He visto que no era el día y entonces he pensando que habría que arriesgar hasta el final, si podíamos, pero los pude seguir bastante bien y cuando he visto que el grupo era nada más ese, he tenido claro que mi objetivo era quedar por delante de Dovizioso y de Rins, que eran los dos que están más cerca en el campeonato", explicó.

"En la última vuelta me lo he planteado como para ganar, pero después de cómo hemos salido de la primera curva, que la hemos salvado de esa manera, pues he hecho más la última vuelta más para defender que para atacar, porque no tenía las armas y porque si atacaba y la liaba, Dovizioso ganaba", reconoció.