El CRAT, a las puertas del podio

El CRAT no pudo repetir la victoria de la semana pasada en Oliva y se tuvo que conformar con la cuarta posición en la segunda serie de la Copa de la Reina de seven, que se disputó el fin de semana en Alzira (Valencia). El conjunto coruñés se impuso en cuartos de final al Hortaleza, pero en semifinales claudicó ante Majadahonda „que se tomó la revancha de la final de hace siete días„ y en el tercer y cuarto puesto tampoco pudo con el Cisneros. Con el triunfo final del equipo madrileño, el título se decidirá en la tercera y última cita que tendrá lugar en Jerez de la Frontera dentro de dos semanas. Las de Arquitectura, a cuatro puntos del Majadahonda, mantienen opciones de conquistar el doblete, pues hace dos meses que se proclamaron campeonas de la Liga Ibredrola en la modalidad de XV y ahora pueden volver a levantar los brazos para levantar la copa en la de seven.

Si hace siete días el CRAT se había reservado lo mejor para la segunda y decisiva jornada de la competición, ayer se quedó un poco justo de fuerzas después de dos semanas de máxima exigencia y con dos viajes en los que se cruzó el país de oeste a este „es el equipo que más tiene que desplazarse para las tres citas de la Copa de la Reina„. Empezó bien, con una victoria por 21-0 frente al Hortaleza. Pero después, en las semifinales, el Majadahonda no le dio opciones desde el principio con dos ensayos muy rápidos que le pusieron por delante y las coruñesas ya no pudieron reengancharse, para terminar perdiendo por 20-0. El CRAT todavía tuvo la opción de acabar en el podio en el partido por el tercer y cuarto puesto. Se midió al Cisneros, que había sido su compañero de grupo en la primera fase. Y se repitió el resultado, con una nueva derrota de las de Arquitectura por 15-7.

Ahora el equipo que dirigen Elena Roca y Pablo Artime descansará durante dos semanas para afrontar el último reto. La general la encabeza el Majadahonda con 41 puntos por los 37 del CRAT. Con 34 cierra el podio el INEF. Todo está en un puño, muy igualado, y a las coruñesas les puede no llegar con ganar. Tendrían que hacerlo y que el Majadahonda no sea segundo.