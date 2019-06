Miles de aficionados despiden a Reyes en Sevilla

La capilla ardiente de José Antonio Reyes concitó a miles de aficionados y a numerosas personalidades del mundo del fútbol en el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, el club donde se formó y en cuyo primer equipo militó ocho temporadas repartidas en dos etapas.

Los restos mortales de Reyes, fallecido el sábado en un accidente de tráfico, llegaron sobre las 17.30 horas, una hora y media de retraso sobre el horario previsto y cuando más de un millar de personas de agolpaba ante el Gol Sur del recinto, ya que unos trámites judiciales en el Instituto de Medicina Legal demoraron el traslado del féretro.

El exjugador del Deportivo y del Sevilla Fernando Martínez, Nando, ha lamentado el trágico fallecimiento de Reyes y ha recordado cuando le dio paso en su debut como profesional en el campo del Zaragoza con 16 años el 30 de enero del 2000 para que pisara el césped "un jugador de talla mundial".

"He sentido una pena muy grande al enterarme de lo sucedido y duele mucho más cuando le has conocido y has estado con él en el vestuario dos años y medio", confiesa en una entrevista telefónica de regreso de Valencia, donde conquistó este sábado con los veteranos del Deportivo el campeonato de España.

Nando recuerda que, "casualidades de la vida", cuando Reyes debutó con el Sevilla él fue el jugador sustituido por el técnico Marcos Alonso. "Era un niño con un desparpajo muy grande como futbolista y un poco tímido entonces porque compartió el vestuario en aquel momento con jugadores que tenían mucha experiencia. Estaba cohibido como yo cuando debuté con 20 años en el Valencia", señala .

Después de haber compartido dos años y medio con Reyes, perdieron el contacto, aunque "alguna vez" coincidieron y se saludaron. Aquel debutante, el más joven en hacerlo con el Sevilla en Primera División, tuvo una carrera exitosa tanto en España como en Inglaterra y vistió la camiseta de la selección. "Ha sido uno de los que jugadores que más proyección se le vio en el Sevilla y ha jugado en los mejores equipos de España e Inglaterra", recordó.