María Sanjurjo, seleccionada para el Mundial del Barcelona

La coruñesa María Sanjurjo debutará con la selección española en los World Roller Games que se disputarán del 4 al 14 de julio en Barcelona. Ricardo Ares, seleccionador español, incluyó en la lista de diez jugadoras a la exjugadora del Liceo y ahora en las filas del Telecable Gijón. España, vigente campeona del mundo y de Europa, defenderá el título en la Ciudad Condal con un equipo con algunos cambios con respecto a las últimas convocatorias, de la que se cae una histórica como Natasha Lee y entran la propia Sanjurjo, de 18 años, y la joven Aina Florenza.

"Todavía no me lo acabo de creer, no puedo estar más contenta" aseguró ayer la joven jugadora coruñesa a quien le están pasado muchas cosas positivas desde que decidió dar el paso del Liceo al Telecable Gijón. "Fue una temporada un poco dura al principio pero cuando vine aquí ya sabía que iba a ser así. Eran muchos cambios en un año, poco a poco me fui adaptando y a partir de la final del viaje a Argentina todo fue muy bien", reconoce.

María decidió dar este paso con solo 18 años pero a tenor de como le están yendo las cosas no puede negarse que acertó. "Siempre es difícil marchar de casa pero hay que arriesgar un poco y eso es lo que hice", sentencia.

Ricardo Ares facilitó ayer la lista definitiva tras haber trabajado durante el fin de semana con 16 jugadoras. "Con el seleccionador estuvimos un fin de semana trabajando muy duro con un entrenamiento el viernes por la tarde y luego el resto muchos partidos. Supongo que en algunos casos ya tendría tomada la decisión y en otros la tomaría después", considera la jugadora.

María compartirá selección con Sara Lolo y Marta Piquero, compañeras en el Telecable Gijón y dos piezas fundamentales en una selección que deberá defender el título que actualmente ostenta. Para Sanjurjo "lo mejor que puede pasar es que también estén Sara y Marta estoy segura de que me van a ayudar y apoyar en todo y me aconsejarán". La coruñesa parte hoy hacia el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat donde mañana se concentrará la selección que tendrá un mes por delante María está segura que "será duro porque el objetivo no es otro que ganar".

María Sanjurjo lidera la que es la mejor generación del hockey sobre patines femenino gallego que cristalizó en el Liceo hace dos años, cuando juntas, en su primer año en la máxima categoría, se clasificaron para la Copa de la Reina. La temporada pasada fue seleccionada para el draft previo al Campeonato de Europa, aunque se quedó fuera de la lista definitiva. Esta temporada decidió cambiar A Coruña por Gijón.