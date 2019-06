Nadal: "Intento valorar estas cosas, hace no mucho estaba en una situación complicada"

Nadal aseguró que ha hecho un partido "sólido" ante Kei Nishikori y afirmó que intenta "valorar" estos logros, ya que hace "no mucho" estaba en una situación "mucho más complicada". "Después de todo lo conseguido, a veces parece que se deja de valorar; yo intento valorar estas cosas porque no hace mucho estábamos en una situación mucho más complicada y ahora estamos en una perspectiva distinta. Estoy feliz", señaló a los micrófonos de Eurosport.

Además, el balear se mostró satisfecho de haber podido terminar el encuentro después de que la lluvia obligase a detenerlo durante una hora. "He hecho un partido correcto, sólido, he hecho lo que tenía que hacer. Este torneo es particular, hacía también mucho viento al principio del partido, con situaciones complicadas. Después se ha vuelto de noche; con el 4-1, no veía la bola, literalmente. Nos hemos parado por un rato y por suerte hemos podido terminar', indicó.