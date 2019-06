El Madrid se adelanta en la semifinal ante el Valencia (94-72)

El Madrid no dio opción al Valencia, con un Anthony Randolph que anotó 24 puntos y seis triples sin fallo y capitaneó la escabechina blanca, 94-72, para poner el 1-0 en la eliminatoria de semifinales de la ACB. La salida del Madrid fue brutal. Y el 20-7 de los cinco primeros minutos es el fiel reflejo. Randolph con 3 triples sin fallo y Jeffery Taylor con 8 puntos capitanearon a un equipo en modo play off dispuesto a no dejarse sorprender.

Pablo Laso, poco dado a cambiar los planes iniciales del partido, mantuvo sus rotaciones, aunque alargó algo la de los jugadores menos castigados, mientras que Jaume Ponsarnau sentó a sus primeros espadas porque en este choque todo estaba decantado. El Madrid venció por 94-72, no dio opción y se apuntó el 1-0 en la eliminatoria.