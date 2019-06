Un partido de desgaste desde el primer punto

La final de Roland Garros entre el austriaco Dominic Thiem y el español Rafa Nadal ha comenzado muy igualada y con puntos largos y disputados, pese a que después el mallorquín ha decantado de su lado el primer set (3-6).



Pero un ejemplo de la dificultad de la final ha sido el punto por la ventaja del tercer juego, un largo peloteo con el balear atacando y Thiem defendiéndose de forma magistral hasta que una gran dejada ha decidido el punto a favor el español.





25 minutes in and we're already getting points like this...@RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/SM5Mw1Lo8q