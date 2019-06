Ajustada derrota del Básquet Coruña infantil en el debut

El Básquet Coruña infantil no pudo empezar con buen pie su aventura en el Campeonato de España de la categoría que se está disputando en Lugo. El conjunto dirigido por Roberto Rivera, subcampeón de Galicia, debutó ayer contra el CA Oviedo y a pesar de que dominó durante gran parte del partido, se le atragantó el final y acabó perdiendo en unos ajustados últimos minutos por tan solo 63-65. Al descanso, de hecho, el equipo naranja dominaba por once puntos (39-28) aunque al final del tercer cuarto los asturianos ya se les habían echado encima (50-48) y finalmente no lograron mantener la ventaja para iniciar el campeonato con una derrota.

A los coruñeses les quedan ahora dos partidos de la fase de grupos. El primero será hoy a las 13.30 horas contra el Easo de San Sebastián, al que ya se enfrentaron en un torneo de pretemporada. Y el segundo, mañana a la misma hora contra el Imprenta Bahía San Agustín mallorquín. Solo el primero de grupo consigue la clasificación para la siguiente fase del campeonato, los octavos de final, en los que el nivel subirá ante equipos con grandes nombres como el Unicaja o el Barcelona.