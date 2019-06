Con el 'tiki taka' rumbo a la ACB

Lo de Sergio García es toda una declaración de intenciones. Equipo vistoso. Jugar bien. Y ACB. Son tres de las claves de su discurso al llegar a A Coruña como nuevo entrenador del Leyma. Aún le quedan dos meses por delante para configurar la plantilla antes de comenzar la pretemporada, hacia finales de agosto. Hay que hablar jugador por jugador. Y ver a muchos otros. Pero tiene las ideas claras y las ganas de ponerse manos a la obra. Desde ayer ya ocupa sitio en la oficina del club, donde mano a mano con Charlie Uzal, Román Gómez y Gustavo Gago empiezan a mirar jugadores que sirvan para los objetivos fijados para la temporada que viene.

"Queremos hacer un equipo atractivo porque el objetivo principal es llenar el Palacio", asegura el técnico vasco, "y queremos un equipo que juegue vistoso y se vacíe en defensa". Algo que tiene que ir ligado con unas altas metas deportivas. "Seremos ambiciosos y competitivos, no nos ponemos límites", reconoce. Y se atreve a mencionar esa ACB con la que a la ciudad se le ponen los dientes largos. El club, recién terminado el proceso de conversión en SAD e iniciada la ampliación de capital, se está preparando en los despachos y tiene que empezar a hacerlo también sobre la pista. "No sé lo que tardaremos, pero tanto el club como yo queremos mantener ese sueño", confirma.

De ese juego bonito la afición naranja tiene un referente claro. En los últimos años el equipo que más conectó con la grada por esa capacidad de generar ilusión a través del baloncesto fue el que dirigió Tito Díaz en las temporadas 2015-16 y 2016-17. Fueron precisamente las dos de García como entrenador principal en Palencia. En la primera ganó liga y Copa y en la segunda se topó con el Leyma en las semifinales del play off. "Fueron partidos muy atractivos, con un perfil muy anotador", recuerda.

Tiene solo 36 años y un alto bagaje como entrenador. "Pese a mi juventud llevo ya mucho tiempo. Con 23 años me marché de San Sebastián y he pasado ya por casi todas las categorías. Estoy preparado", dice. Su próximo proyecto será en A Coruña y su decisión se debe a que tuvo buena sintonía con la directiva: "Tuve dos reuniones. Ellos me explicaron el proyecto y yo les conté mi idea. Y como era muy similar, hubo buen feeling desde el principio".

Pese a las buenas intenciones iniciales, todo dependerá de cómo se confeccione la plantilla. El club estaba a la expectativa de la llegada del entrenador, en cuya figura recaerá toda la responsabilidad de las elecciones y de las renovaciones de quien esté disponible. García no quiere mojarse. "No puedo decir ningún nombre. Pero aquí había jugadores muy buenos y seguro que todos pensamos en los mismos para seguir". Lo que sí que desvela es que quiere a doce ante posible imprevistos. Dos meses por delante que ya empiezan de una forma ilusionante.

Victoria del infantil

El Básquet Coruña infantil se repuso de la derrota en la jornada inaugural del Campeonato de España que se está disputando en Lugo y ayer se impuso por 68-89 al Easo de San Sebastián.