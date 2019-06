Seis fichajes, cinco copas

Con el fichaje del delantero argentino Maxi Oruste, el sexto, el Deportivo Liceo ya ha cerrado la plantilla para la próxima temporada. El equipo perdió a cinco de los puntales que durante los últimos años les llevaron a luchar por todos los títulos e incluso conquistar éxitos, como las últimas Supercopas de España. Pero la directiva verdiblanca se ha movido bien en el mercado para volver a ilusionar. Seis incorporaciones. Y cinco llegan a A Coruña después de haber triunfado con sus equipos el curso pasado. Bruno di Benedetto, Roberto di Benedetto y el propio Maxi Oruste levantaron la Copa CERS con el Lleida; Carles Grau se proclamó campeón de la competitiva liga portuguesa en las filas del Porto -además de llegar a la final de la Liga Europea, en la que perdió con el Sporting- y el argentino Franco Platero conquistó la liga italiana como miembro del Forte dei Marmi. El único que no pudo sumar ningún título fue Marc Grau con un Noia que no obstante firmó una gran OK Liga y peleó incluso por la segunda plaza hasta la última jornada.

Con esas seis incorporaciones, Juan Copa podrá contar con hasta doce jugadores, aunque en cada convocatoria solo podrán ir diez. En principio, sus elegidos serán los seis nuevos junto a David Torres, el portero Martín Rodríguez y los jóvenes argentinos Facundo Bridge y Fabrizio Ciocale. Una media de edad de 24 años. Las incógnitas serán las de Josep Lamas, de 38, y Martín Payero, de 42. El primero, capitán con más de veinte temporadas en el club, tiene un año más de contrato y el club ha afirmado que se lo respetará. Otra cosa es si tiene sitio en la plantilla dirigida por el entrenador coruñés. En el caso del argentino, con él ya no se podría contar hasta que regrese de su gira por Angola, país por el que se ha nacionalizado. El curso pasado, a su vuelta, se incorporó al filial de OK Plata, con el que estuvo prácticamente toda la primera vuelta. En la segunda, las necesidades del primer equipo, plagado de lesiones y sanciones, obligó a que pasara a formar parte de la plantilla de la OK Liga „los sénior solo pueden compaginar cinco partidos las dos categorías, cuando pasan de esa cifra ya no pueden volver al filial„. Una nómina alta de jugadores podría ser una garantía ante posibles contratiempos, más en una temporada que se prevé larga con la vuelta del play off.