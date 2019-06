El director deportivo del Albacete clama contra los arbitrajes

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez, clamó ayer contra los arbitrajes que sufrió el equipo manchego esta temporada, incluido el encuentro de ida de la semifinal del play off de ascenso a Primera disputado ante el Mallorca y que finalizó con derrota albaceteña por 2-0.

Pérez aseguró en rueda de prensa que se veía "en la obligación" de hablar ayer sobre la sucedido en la jornada contra el Málaga y el jueves en Son Moix, teniendo en cuenta, además, "lo que ha ocurrido durante esta campaña".

Señaló también que "no hemos sacado pecho cuando hemos estado en ascenso directo o el equipo se ha clasificado para el play off siendo el objetivo la permanencia", pero que ello no implica que "se hayan cometido 28 errores flagrantes durante toda la temporada", sin olvidar que "hubo cinco decisiones que nos favorecieron".

Tras enumerarlas, y pese a mostrarse "muy cabreado" por tanto error en contra, el responsable albaceteño ha recalcado que no cree "en manos negras", pero sí ha puntualizado que "ante las mismas acciones no se ha respondido igual con nuestros jugadores", insistió.