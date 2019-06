Tres victorias hacia cuartos

El CRAT no titubea. Se desplazó a Montecastillo (Jerez de la Frontera) para proclamarse campeón de la Copa de la Reina de seven y después de la primera jornada, disputada ayer, las coruñesas van por el buen camino. Tres victorias y ya están en cuartos de final, en los que se medirán al Sanse Scrum, uno de los rivales a los que ya se impuso ayer con claridad. El conjunto de Arquitectura, no obstante, no depende de sí mismo. Necesita que su máximo rival, el Majadahonda, que llega líder con una ventaja de cuatro puntos tras las dos primeras sedes „que fueron en Oliva y Alzira„ no alcance la final. De ser así, las madrileñas revalidarán el título sin necesidad de vencer en el partido decisivo. Pero para eso aún quedan tres partidos. Y lo que tiene que hacer el CRAT es ganar y olvidarse de lo demás.

Ya lo hicieron ayer. El equipo dirigido por Elena Roca y Pablo Artime abrió la competición pasando por encima del Sanse, el que será hoy su rival en cuartos (10.40 horas), por 22-5. Después las coruñesas pudieron por un marcador de 21-5 con el ADI Industriales. Y para cerrar la fase de grupos, el CRAT se enfrentaba al conjunto a priori más complicado, el Cisneros, que hacía dos semanas le había privado del bronce en la sede disputada en Alzira y ante el que se tomó la revancha con un claro triunfo por 0-24. El siguiente obstáculo será el Sanse y, de pasar a semifinales, se encontraría con el ganador del duelo entre el Valencia y el Hortaleza, tercero y sexto.

El Majadahonda, por su parte, también empezó a toda máquina y pasó la primera fase como el mejor. Las vigentes campeonas arrollaron en el debut al Jabatos por 32-0, a continuación tuvo un poco más de problemas contra el Olímpico de Pozuelo (31-12) y cerró la primera jornada con el triunfo frente al Hortaleza por 19-5. En cuartos de final tendrá que volver a enfrentarse al Olímpico de Pozuelo. Y por su parte del cuadro también va el INEF, el tercer candidato a levantar la Copa de la Reina. Contra las catalanas se citarían en semifinales si las madrileñas hacen su trabajo y las catalanas también se imponen en cuartos al Cisneros.