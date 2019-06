Agridulce subcampeonato del CRAT

Iba a por la Copa de la Reina y el CRAT volvió con el subcampeonato. La sensación fue agridulce. Por un lado el orgullo de una gran temporada que cierra con el título de liga de División de Honor, el segundo en su historia, y con la segunda posición en seven. Pero por el otro, con la amargura de no haber podido hacer el doblete. Las coruñesas lo tenían complicado porque necesitaban remontar la ventaja de cuatro puntos del Majadahonda, el equipo que había ganado las dos primeras ediciones de la competición y que finalmente se hizo también con la tercera. Las madrileñas solo tenían que alcanzar la final en la última cita, disputada este fin de semana en Montecasillo (Jerez de la Frontera). Ni siquiera necesitaban ganarla. Pero vencieron mientras que el conjunto de Arquitectura, por su parte, no pudo pasar de las semifinales, apeado por el Hortaleza. En el partido por el tercer puesto, se impuso al Cisneros, por lo que ató por lo menos el subcampeonato tras ganar la primera de las pruebas, en Oliva, y ser cuarto en la segunda, en Alzira.

El equipo dirigido por Elena Roca y Pablo Artime pasó la primera fase de manera impoluta, con tres victorias en tres partidos. Ayer abrió la jornada con en enfrentamiento contra el Sanse Scrum de cuartos de final, que saldó con un claro 33-5 a su favor. El Hortaleza, sin embargo, en semifinales, frenó su imparable trayectoria en un duelo muy igualado que terminó 7-12. Eso ya daba el título directamente al Majadahonda, que además se metía en la final a costa del Cisneros, al que después el CRAT se impuso por 12-15 para ser tercero, segundo en la general. El subcampeonato es un premio a la regularidad. El CRAT dio esta temporada un importante paso al frente. Aunque le costó el inicio del curso, fue de menos a más para terminar ganando la liga en una final en la que se impuso al INEF. Después, sin apenas descanso, prolongó su buen momento en la modalidad de seven. Las coruñesas, que volvían a la máxima categoría después de un año de ascenso, ganaron en Alzira la primera de las tres citas de la Copa de la Reina y presentaron su candidatura.