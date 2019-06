Bulic, "ambición y oportunidad"

Simbólica la primera renovación anunciada ayer por el Básquet Coruña. El club abrió la veda de lo que será (y no será) la plantilla de la próxima temporada y, después de instalar a Sergio García en el banquillo como nuevo entrenador, confirmó la continuidad de Mirza Bulic, el que fuera su principal referente en el curso pasado. Muchos, de hecho, lo daban ya por perdido. Era uno de los jugadores más codiciados del mercado tras una campaña en la que creció y dio lo mejor de sí a nivel baloncestístico hasta convertirse en el líder naranja sobre la cancha. Por carácter y por juego. El ala pívot bosnio, pese a las ofertas, ha decidido seguir con su progresión en el club coruñés por "ambición" y porque supone para él "una oportunidad". "Vuelvo a donde me aman y donde me gusta estar", escribió en su Twitter, donde el que será su nuevo técnico también le lanzó un mensaje: "Ya tenemos el primero, gran trabajo de la directiva del Básquet Coruña en la renovación de Mirza Bulic. ¡Bienvenido a tu casa!". A lo que el bosnio respondió: "¡Vamos a por todo coach!".

La de Bulic, de 27 años y 207 centímetros, es la primera de las piezas para la próxima temporada, en la que se convertirá en uno de los líderes de la plantilla. Ya lo fue el curso pasado pese a que llegó con un rol secundario. En teoría iba a ser el suplente en la posición de 4 de Quinton Stephens, pero ante las lesiones dio un paso al frente para convertirse en un referente. En el último tramo del curso estuvo demasiado solo, tirando de amor propio. Y en la jornada 21 logró el MVP con una espectacular valoración de 42 puntos. En total, promedió 11 puntos, con un porcentaje por encima del 40% en los tiros de tres, y casi 5 rebotes por partido, con una valoración de 13,6. Los que no estarán a su lado serán el estadounidense Ty Sabin, el nigeriano Braxton Ogbueze y el suizo Axel Louissaint, a los que el club decidió ejercer la opción de no extensión del contrato que tenía sobre ellos. Tampoco Sergi Pino, que anunció su retirada. En los próximos días, el Básquet Coruña seguirá anunciando movimientos. El técnico ya avisó que buscarían un base y un pívot.