El Cambre-Narón, fuera de Riazor porque no es la Copa de A Coruña

El Sporting Cambre denunció ayer discriminación en las finales de la Copa de A Coruña. La masculina entre el San Tirso y el Atlético Arteixo se disputará en Riazor y no la femenina que enfrentará al conjunto cambrés con el Narón. La Federación Gallega de Fútbol, no obstante, matiza que no se trata de la misma competición. La Copa de A Coruña no existe para las mujeres y este año se inventó un formato nuevo para permitir la participación de los equipos de la Segunda División autonómica femenina.

Fuentes de la Federación Gallega de Fútbol afirman que se vieron "sorprendidos" por el comunicado del Sporting Cambre, ya que en "ningún momento" se aseguró que el partido se disputaría en Riazor. "Hay un error en el planteamiento, no se trata de la Copa de A Coruña, esta es una copa para los equipos de segunda división autonómica femenina en la que no entraron los equipos de Primera Autonómica", entre otros el Deportivo B y el Victoria B.

Admiten que sí hubo una declaración de intenciones por parte de la federación para que el encuentro femenino se pudiese celebrar en el estadio coruñés, pero la disponibilidad es mínima y esa intención no pudo hacerse efectiva. Una polémica que también salpicó al Deportivo. "La Federación ha informado a nuestro club de que la entidad deportivista no permite que se disputen dos encuentros en el mismo día sobre el césped de Riazor porque podrían provocarse daños", alega el Cambre en un comunicado, un argumento negado desde la entidad que preside Paco Zas. El Deportivo, de hecho, asegura que no recibió ninguna consulta de la Federación, solo la solicitud de la final de la Copa de A Coruña masculina, que posiblemente se disputará el sábado día 22 a las 20.00 horas. Un encuentro que se tiene que celebrar en el estadio de Riazor según recoge el convenio de cesión entre el concello y el primer club coruñés.

El Sporting Cambre, por su parte, insiste en que manifestó que "no tendría problema en variar la fecha o la hora, esperar unos días o incluso que se produzca un sorteo para dictaminar cuál de los dos encuentros (masculino o femenino) puede jugarse en Riazor", pero que no recibió alternativa. La Federación estaba trabajando a última hora de la tarde de ayer en cerrar con el Cerceda que el encuentro se celebrase en el campo de O Roxo. "No se puede considerar una Copa de A Coruña cuando uno de los finalistas es el Narón y los equipos de Ferrolterra no participan en esta competición" reservada a los equipos de A Coruña capital, Arteixo y As mariñas. El Cambre-Narón se jugará presvisiblemente el sábado en Cerceda.