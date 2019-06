Premio a la progresión de Carlos Souto

A dos días de su debut internacional, Carlos Souto ( A Coruña, 2003) se confiesa un poco nervioso, aunque con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Ya cumplió en el Campeonato de España infantil de invierno, en el que con un oro en 400 estilos y dos bronces en 200 braza y 200 estilos, se ganó un puesto en la selección española para la Mediterranean Cup, que empieza mañana en Bourgas (Bulgaria). Era su objetivo cuando empezó la temporada, la segunda desde que hizo las maletas para marcharse a entrenar al Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Ahora el nadador del Liceo quiere seguir creciendo, primero en la cita internacional y después en el próximo Campeonato de España, donde vuelve a aspirar a lo máximo. "El verdadero objetivo es el Nacional, en el que intentaré quedar lo más arriba posible y bajar mis tiempos. Pero para esta competición he bajado ahora un poco de carga para hacer una pequeña puesta punto", asegura. Todavía no sabe si será posible luchar por las medallas, porque no conoce cuál será el nivel de los nadadores seleccionados por los países que acuden a la prueba, pero eso es lo de menos. Ya ha asomado la cabeza en la elite y no quiere volver atrás: "El año que viene quiero ir al Campeonato de Europa júnior".

Sus marcas, desde luego, refrendan sus pretensiones. En las dos últimas temporadas ha conseguido dar un importante bocado a sus tiempos. "Me fui a Pontevedra porque tenía compañeros que ya estaban allí y les iba muy bien y yo también quería progresar. Creo que allí el entrenamiento es más amplio y hubo una gran mejora", analiza. A las órdenes de Luisa Domínguez, que también estará en Bulgaria como miembro del cuadro técnico nacional, y de Fernando Zarzosa, dobla sesión tres días a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. "Vamos al instituto, paramos para ir a entrenar, y volvemos a clase", explica. Todas las tardes ya son para la piscina y el gimnasio y las noches, para estudiar. "Se va llevando bien", dice.

Sobre todo porque los progresos compensan. Por ejemplo, hace cuatro temporadas, el coruñés batió el récord gallego de 12 años de 400 estilos con un registro de 5.32.44. Ya con 16, rebajó en casi un minuto ese tiempo hasta los 4.36.36 que son también la mejor marca autonómica de edad y que le sirvieron para colgarse la medalla de oro en el pasado Campeonato de España. Esta prueba y los 200 braza son sus favoritas. En Bulgaria nadará ambas y también 100 braza y 200 estilos. "Voy bien preparado, así que a ver qué tal sale', concluye Souto.

Él abrirá las participaciones coruñesas con la selección en un verano con mucha actividad. Le seguirán Marcos García (Club del Mar) en el Campeonato de Europa júnior en Kazán (Rusia); María de Valdés, que competirá el 17 de julio en la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas en el Campeonato del Mundo absoluto en Gwangju (Corea), donde ejercerá como juez Elena Sánchez; y Paula Otero tendrá una doble cita porque tomará parte en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en Bakú (Azerbayán) a partir del día 22 de julio y del 2 al 4 de agosto, en el Campeonato de Europa infantil de aguas abiertas en Racice (República Checa).